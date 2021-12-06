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شاهد.. مدرب النصر الجديد يمزق قميصه ويترك الملعب

منذ ساعة
2649
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شاهد.. مدرب النصر الجديد يمزق قميصه ويترك الملعب

ماجد محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو، لقطة مثيرة للمدير الفني الجديد لنادي النصر الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو، خلال مباراة لفريقه السابق بوكا جونيورز.

وأظهر الفيديو، عصبية مدرب النصر الجديد وتمزيقه لقميصه اعتراضًا على حكم اللقاء؛ حيث ترك أرضية الملعب وغادر المباراة في موقف غريب.

وكان نادي النصر، قد أعلن عن تعاقده مع المدير الفني الأرجنتيني البالغ عمره 65 عاما، مدرب بوكا جونيورز السابق، حتى نهاية الموسم خلفا للبرتغالي بيدرو إيمانويل.

وتوج روسو بلقب الدوري الأرجنتيني مع بوكا في 2020 وكأس ليبرتادوريس في 2007 وكأس الدوري (كأس مارادونا) في 2020، كما توج بالدوري الأرجنتيني مع فيليز سارسفيلد في 2005 وبالدوري الكولومبي مع ميوناريوس في 2017.

النصر
الدوري الأرجنتيني
دوري المحترفين
بوكا جونيورز
ميغيل أنخيل روسو

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2283
منذ 38 دقيقة
لايق لهم
جمهور يرفع كرت احمر لطرد الرئيس
رئيس يصرح للجمهور احضر وانت ساكت
لاعبين يتبادلون الاتهامات فالاعلام
اعلاميين ارائهم كلها خزبلات وتدليس
خبول تجمعت والنتيجة
طقطقه عليهم ممتعه وناسة
حس حس
حس حس عدد التعليقات : 16
منذ 25 دقيقة
سبحانه الله الكاتب بس يراقب النصر ( حارق دمه ) .
MUTLAQ ALANZI
MUTLAQ ALANZI عدد التعليقات : 18
منذ 12 دقيقة
عرفة ليش جابوه يحبون العينات هذي ماجمع الا وفق واخرها ماتشوف الصياح واعلام ابو خرقة يصياحون ويشغلون جمهورهم بمشاكل النوادي الثانية جماعة ابوخرقة الفقراوية وناسه 😂😂😂🤣
MUTLAQ ALANZI
MUTLAQ ALANZI عدد التعليقات : 18
منذ 12 دقيقة
عرفة ليش جابوه يحبون العينات هذي ماجمع الا وفق واخرها ماتشوف الصياح واعلام ابو خرقة يصياحون ويشغلون جمهورهم بمشاكل النوادي الثانية جماعة ابوخرقة الفقراوية وناسه 😂😂😂🤣
مطلق الرويلي
مطلق الرويلي عدد التعليقات : 18
منذ 11 دقيقة
عرفة ليش جابوه يحبون العينات هذي ماجمع الا وفق واخرها ماتشوف الصياح واعلام ابو خرقة يصياحون ويشغلون جمهورهم بمشاكل النوادي الثانية جماعة ابوخرقة الفقراوية وناسه 😂😂😂🤣
عبدالله فريج
عبدالله فريج عدد التعليقات : 62
منذ 4 دقائق
مدرب مهسهس.....مخرفن ....البلاتين لاذع>>>>>>من وين جابوه

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أحدث التعليقات

عبدالله فريج
مدرب مهسهس.....مخرفن ....البلاتين لاذع>>>>>>من وين جابوه
المدفعية الاتفاقيه
رحل ولا مارحل وحنا شكو ،،،
مطلق الرويلي
عرفة ليش جابوه يحبون العينات هذي ماجمع الا وفق واخرها ماتشوف الصياح واعلام ابو خرقة يصياحون ويشغلون جمهورهم بمشاكل النوادي الثانية جماعة ابوخرقة الفقراوية...
MUTLAQ ALANZI
عرفة ليش جابوه يحبون العينات هذي ماجمع الا وفق واخرها ماتشوف الصياح واعلام ابو خرقة يصياحون ويشغلون جمهورهم بمشاكل النوادي الثانية جماعة ابوخرقة الفقراوية...
MUTLAQ ALANZI
عرفة ليش جابوه يحبون العينات هذي ماجمع الا وفق واخرها ماتشوف الصياح واعلام ابو خرقة يصياحون ويشغلون جمهورهم بمشاكل النوادي الثانية جماعة ابوخرقة الفقراوية...

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