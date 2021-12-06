شاهد.. مدرب النصر الجديد يمزق قميصه ويترك الملعب

ماجد محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو، لقطة مثيرة للمدير الفني الجديد لنادي النصر الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو، خلال مباراة لفريقه السابق بوكا جونيورز.
وأظهر الفيديو، عصبية مدرب النصر الجديد وتمزيقه لقميصه اعتراضًا على حكم اللقاء؛ حيث ترك أرضية الملعب وغادر المباراة في موقف غريب.
وكان نادي النصر، قد أعلن عن تعاقده مع المدير الفني الأرجنتيني البالغ عمره 65 عاما، مدرب بوكا جونيورز السابق، حتى نهاية الموسم خلفا للبرتغالي بيدرو إيمانويل.
وتوج روسو بلقب الدوري الأرجنتيني مع بوكا في 2020 وكأس ليبرتادوريس في 2007 وكأس الدوري (كأس مارادونا) في 2020، كما توج بالدوري الأرجنتيني مع فيليز سارسفيلد في 2005 وبالدوري الكولومبي مع ميوناريوس في 2017.