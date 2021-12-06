بالفيديو.. شاعر عماني يرحب بزيارة ولي العهد بعدد من الأبيات الشعرية

علي القحطاني (صدى):
رحب شاعر عماني بزيارة سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى سلطنة عمان على طريقته الخاصة بإلقاء عدة أبيات شعرية متغزلة بالفخر والعزة.
وأظهر مقطع فيديو قيام شاعر عماني بمدح وتفخيم وتعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال كلمات شعرية تعظيما وإجلالا له وترحيبا بزيارته للسلطنة.
وأشعر العماني قائلا :" يل مرحبا يا أمير يا صفوة الجيل بضيافة اللي في يده صولجانه كنك من العارض تسوق المخاييل على وطن له بالضماير مكانه، والليلة الخنجر مع سيوف ونخيل واللون الأخضر شامخ بعنفوانه في أرض منهم لليالي قناديل وهيثم على رأس المعالي حصانه هذا محمد لامع النجم وسهيل فخر الشعب والدار واعظم رهانه".
وتابع "في وجهه الباهي تزين المقابييل نعم المجدد أو معزي زمانه ابن المليك اللي يفك المقافيل عون الذي لا صار عشره ثمانه سيف تسلسل من سيوفا مصاقيل سيرة هل العوجا شموخ وفطانه شرب المصايب مثل شرب الفناجيل قد قاله اللي سابقني أوانه ".