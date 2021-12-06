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بالفيديو.. شاعر عماني يرحب بزيارة ولي العهد بعدد من الأبيات الشعرية

منذ ساعة
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بالفيديو.. شاعر عماني يرحب بزيارة ولي العهد بعدد من الأبيات الشعرية

علي القحطاني (صدى):
رحب شاعر عماني بزيارة سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى سلطنة عمان على طريقته الخاصة بإلقاء عدة أبيات شعرية متغزلة بالفخر والعزة.

وأظهر مقطع فيديو قيام شاعر عماني بمدح وتفخيم وتعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال كلمات شعرية تعظيما وإجلالا له وترحيبا بزيارته للسلطنة.

وأشعر العماني قائلا :" يل مرحبا يا أمير يا صفوة الجيل بضيافة اللي في يده صولجانه كنك من العارض تسوق المخاييل على وطن له بالضماير مكانه، والليلة الخنجر مع سيوف ونخيل واللون الأخضر شامخ بعنفوانه في أرض منهم لليالي قناديل وهيثم على رأس المعالي حصانه هذا محمد لامع النجم وسهيل فخر الشعب والدار واعظم رهانه".

وتابع "في وجهه الباهي تزين المقابييل نعم المجدد أو معزي زمانه ابن المليك اللي يفك المقافيل عون الذي لا صار عشره ثمانه سيف تسلسل من سيوفا مصاقيل سيرة هل العوجا شموخ وفطانه شرب المصايب مثل شرب الفناجيل قد قاله اللي سابقني أوانه ".

شعر
سلطنة عمان
زيارة
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
شاعر عمان

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55719
منذ ساعة
صح لسانك يا شاعر عمان

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أحدث التعليقات

احمدابراهيم الحمادي
درب السلامه بيت الاهلي اكبر منه وغيره بتوفيق
سردار
شكلهم من اتباع الديانه الخمينيه
ابو عمير
بدأ الاعلام الهلالي اشتغل
ابو عمير
بدأ الاعلام الهلالي اشتغل
قرم
ط. هههههههههههههههههه يبدو انك من اصحاب الصلعات والله اعلم. عادي حتى مكلمك اصلع. براد ووسناسه ويالله من فضلك.

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