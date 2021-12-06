بالفيديو.. شاعرة عمانية ترحب بولي العهد قبيل زيارته لعمان بطريقتها الخاصة

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو الشاعرة العُمانية إبتهاج الحجرية، ترحب بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قُبيل بدء زيارته الرسمية لسلطنة عُمان، للشاعر العُماني نبيل المعمري.
وتناقلت الأبيات عبر نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولدى مختلف فئات أبناء الشعب العُماني الشقيق والخليج العربي، وجاءت على النحو التالى:
"السلطنة زاهية بقدوم أبو سلمان راعي الوقفات الحية ... نهتف باسمه وله منا غلا وعرفان
راعي الكرم طاف قدره الكره الأرضية ... المملكة قدرها باقي مدى الأزمان
دايم اسمها انحفظ عند العمانية ... أنا عماني وأحب عمان والسلطان وأحب سلمان وأحب السعودية".
يجدر الإشارة إلى أن أصداء زيارة سمو ولي العهد لسلطنة عُمان لاقت ترحيباً كبيراً بين أوساط الشعب العُماني والخليجي الذي يتابع الزيارة التي تبدأ اليوم؛ حيث ستناقش ملفات مهمة تخدم مصالح البلدين الشقيقين .