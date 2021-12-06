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النية يسرق لكن طاح في شر اعماله
منذ ساعة
625
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55717
منذ 31 دقيقة
كفو
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أحدث التعليقات
قرم
وانا بعد احبكم. اناس جدا طيبين ومتواضعين.
انا
خفة الدم .. بتروس اللي هايطتو فيه اول مالقيتو بديل له. رميتوه ولا كنكم تعرفوه .. وكل فترة لعبه ماسوا اللي سواه البليهي فثواني...
أول عالمي
اشغلونا بالركزة واخرتها خرقة كبير وعليها سمكة الساردين 🤑😅😃
انا
ههههههههههههه ماضحكني الا الخلوق اللي يتكلم عن الخلوق الثاني ..يبطي عظم هو ومن يطبل له قعد كم سنه ماغير الا هياط واستفزاز والبليهي من...
انا
ههههههههههههه ماضحكني الا الخلوق اللي يتكلم عن الخلوق الثاني ..يبطي عظم هو ومن يطبل له قعد كم سنه ماغير الا هياط واستفزاز والبليهي من...
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