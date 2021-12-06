بالفيديو.. وفاة 31 شخصا إثر غرق حافلة بالنهر

وكالات (صدى):
لقى أشخاص حتفهم إثر غرق حافلة كانت تحاول العبور عبر نهر ارتفع منسوب المياه به بسبب الفيضانات في كينيا، السبت.
وأوضح مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي أشخاصٌ يراقبون حافلة بداخلها فريق الغناء بالكنيسة وآخرين لحضور حفل زفاف في منطقة كيتوي، وهي وتغرق؛ وكان السائق يحاول السيطرة على السيارة ولكن فلت زمام الأمر منه.
وقالت حاكمة كيتوي تشاريتي بحسب وكالة" فرانس برس ": "بلغ عدد الجثث التي انتشلت حتى الآن أكثر من 23"؛ بينما لفتت حصيلة جديدة صباح اليوم الاثنين، إلى وفاة 31 شخصًا، حيث لم يتضح عدد مَن كانوا في الحافلة عندما انقلبت في نهر إينزيو.