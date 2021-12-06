سخرية من ليلى عبدالله بسبب البحر

أميرة خالد (صدى):
اندلعت موجة من السخرية من الفنانة ليلى عبدالله، من قبل بعض مستخدمى موقع المتابعين بعدما نشرت مقطع فيديو بشأن حضورها فعاليات سباقات " فورمولا 1"
وقالت ليلى عبدالله: "الحلبة بنيت في ثمانية أشهر، والمكان هذا كان كله صحراء، لكن بنوها وحفروا وحطوا بحر"؛ لتنهال التعليقات عليها وحملت جانبا من السخرية ، حيث ان المكان الذى تتحدث عنه لم يكن صحراء ، بل كان أشبه "بالكورنيش" .
ويعد آخر أعمال ليلى عبد الله هو مسلسل حين رأت ، وتدور أحداث المسلسل حول التطرف والإرهاب، ومحاولة تصحيح المفاهيم غير الصحيحة عن التعايش في ظل الأديان الأخرى، واحترامها، وذلك من خلال قصة مجموعة اناس من جنسيات عربية وعالمية، والذين يقع لهم حادث إرهابي أليم، يفجر معه كل تلك المفاهيم والمعتقدات الخاطئة.