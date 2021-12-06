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سخرية من ليلى عبدالله بسبب البحر

منذ ساعة
873
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سخرية من ليلى عبدالله بسبب البحر

أميرة خالد (صدى):
اندلعت موجة من السخرية من الفنانة ليلى عبدالله، من قبل بعض مستخدمى موقع المتابعين بعدما نشرت مقطع فيديو بشأن حضورها فعاليات سباقات " فورمولا 1"

وقالت ليلى عبدالله: "الحلبة بنيت في ثمانية أشهر، والمكان هذا كان كله صحراء، لكن بنوها وحفروا وحطوا بحر"؛ لتنهال التعليقات عليها وحملت جانبا من السخرية ، حيث ان المكان الذى تتحدث عنه لم يكن صحراء ، بل كان أشبه "بالكورنيش" .

ويعد آخر أعمال ليلى عبد الله هو مسلسل حين رأت ، وتدور أحداث المسلسل حول التطرف والإرهاب، ومحاولة تصحيح المفاهيم غير الصحيحة عن التعايش في ظل الأديان الأخرى، واحترامها، وذلك من خلال قصة مجموعة اناس من جنسيات عربية وعالمية، والذين يقع لهم حادث إرهابي أليم، يفجر معه كل تلك المفاهيم والمعتقدات الخاطئة.

 

سباقات
البحر
سخرية
فورمولا 1
ليلى عبدالله

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55717
منذ 45 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

قرم
وانا بعد احبكم. اناس جدا طيبين ومتواضعين.
انا
ههههههههههههه ماضحكني الا الخلوق اللي يتكلم عن الخلوق الثاني ..يبطي عظم هو ومن يطبل له قعد كم سنه ماغير الا هياط واستفزاز والبليهي من...
انا
ههههههههههههه ماضحكني الا الخلوق اللي يتكلم عن الخلوق الثاني ..يبطي عظم هو ومن يطبل له قعد كم سنه ماغير الا هياط واستفزاز والبليهي من...
قرم
فيه اغنيه قديمه اسمها قوطي حبيبي قوطي كلماتها بط..بط..بط..بط ..بطبوطي... قوطي حبيبي قوطي. وحدي وانا المجروحي... اقعد بلليل بروحي..
الحزين
أمتنى بأيكون عصير برتقال أو عصير ليمون

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