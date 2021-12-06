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امرأة تدهس طفل في اول يوم قيادة
منذ ساعة
684
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55717
منذ 26 دقيقة
حسبي الله عليها الهبلا
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أحدث التعليقات
انا
ههههههههههههه ماضحكني الا الخلوق اللي يتكلم عن الخلوق الثاني ..يبطي عظم هو ومن يطبل له قعد كم سنه ماغير الا هياط واستفزاز والبليهي من...
انا
ههههههههههههه ماضحكني الا الخلوق اللي يتكلم عن الخلوق الثاني ..يبطي عظم هو ومن يطبل له قعد كم سنه ماغير الا هياط واستفزاز والبليهي من...
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