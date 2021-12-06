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أمير القصيم يدعو رجال الأعمال لتقديم الامتيازات والخصومات للمتطوعين والمتطوعات

منذ 12 ساعة
1407
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أمير القصيم يدعو رجال الأعمال لتقديم الامتيازات والخصومات للمتطوعين والمتطوعات

محمد المحسن (صدى):
دعا صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لوحدة التطوع مؤسسات القطاع الخاص بكافة المجالات التجارية ، إلى تقديم الامتيازات والعروض والخصومات للمتطوعين والمتطوعات بالمنطقة ، لتكون حافزا لهم ، وتقديرا لجهودهم المجتمعية ، التي يبذلونها في كافة المناسبات والأزمات .

جاء ذلك ، بعد رعاية سموه مساء أمس جائزة الأمير فيصل بن مشعل للعمل التطوعي وملتقى وحدة التطوع بمناسبة يوم التطوع السعودي العالمي ، بحضور وكيل امارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والوكيل للشؤون الامنية بإمارة القصيم الدكتور نايف المرواني وعدد من محافظي المحافظات والمسؤولين بالمنطقة.

واشار سمو امير القصيم بأن مثل هذه الليلة تزدحم المشاعر والكلمات لترجمة ما يدور بالخاطر ، مبديا فخره واعتزازه بما يشهده من بيئة تطوعية في هذه المنطقة التي تتنافس عليها جميع مناطق المملكة ، حرصا على العمل الخيري والتطوعي.

ووصف سموه أبناء وبنات هذه البلاد بأنهم جميعهم متطوعين لخدمة وطنهم ويتسابقون الى العمل التطوعي في جميع المجالات وهذا ليس بغريب على بلاد مثل المملكة العربية السعودية.

ولفت سموه بأن العمل التطوعي بالمنطقة بأنه قصة طويلة بدأت عندما استشعر انه من الضروري أن نشارك ونساهم في تحقيق هدف قيادتنا الرشيدة للوصول الى مليون متطوع ، وكان لتكريم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لاحدى الفرق التطوعية خلال زيارته للمنطقة قبل سنوات ، بذرة من البذرات الصالحة المباركة ، وجعلنا نبدأ أول الخطوات بتأسيس الفريق الكشفي التطوعي، وجعل جميع الفرق التطوعية تحت مظلة واحدة ، لتمكينهم من العمل التطوعي في اي مناسبة او ازمات لضمان جاهزيتهم في حال دعت الحاجة لهم ، وتم إنشاء رابطة التطوع ، وتنظيم العمل بتأسيس وحدة العمل التطوعي بإمارة المنطقة .

وقدم سموه شكره لجميع المتطوعين والداعمين للعمل التطوعي ممثلة بوكيل إمارة القصيم على متابعته وإشرافه على الانشطة التطوعية بالمنطقة ، مقدما سموه شكره للشيخ عبدالله العثيم الذي لبذله الخير و استحقاقه لجائزة باذل الخير سائلا الله ان يبارك بأعماله وجهوده الخيرية والمجتمعية .

وكان سمو امير القصيم قد زار المعرض المصاحب لفعاليات ملتقى وحدة التطوع بإمارة القصيم بمشاركة أكثر من 50 معرضاً والذي يتضمن عرض جهود المؤسسات الحكومية والخيرية في العمل التطوعي.

كما شهد سموه الحفل الخطابي بهذه المناسبة الذي تضمن عرضا مرئيا لجهود العمل التطوعي بإمارة القصيم خلال السنوات الماضية وما تحقق له من إنجازات في خدمة المجتمع بالمنطقة .

كما أعرب مدير وحدة التطوع بإمارة القصيم سفيان الربيش عن شكره وتقديره لسمو امير القصيم على دعمه للعمل التطوعي ، الذي أسهم في الوصول إلى أرقام مميزة في أعداد المتطوعين والفرق التطوعية على مستوى مناطق المملكة ، محققا بذلك المعايير الوطنية للتطوع .

كما كرم سمو امير القصيم الشيخ عبدالله العثيم بجائزة باذل الخير تقديرا لدوره بالعمل الخيري، كما كرم الفائزين بجائزة فيصل بن مشعل للعمل التطوعي في مسار الافراد، وجائزة الأمير فيصل بن مشعل للعمل التطوعي فئة الفرق التطوعية.

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 585
منذ ساعة
طيب اذا الواحد بغا يتزوج وحده ( من ذوي الهمم) يعني ماتمشي مثلا، كيف الطريقه؟
منها الواحد يكسب اجر ومنها الواحد يعف نفسه ؟؟
من جد سؤال جاد؟
من يقدر يفيدني بهذا الموضوع ، جزاكم الله خير.

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أحدث التعليقات

انا
ههههههههههههه ماضحكني الا الخلوق اللي يتكلم عن الخلوق الثاني ..يبطي عظم هو ومن يطبل له قعد كم سنه ماغير الا هياط واستفزاز والبليهي من...
انا
ههههههههههههه ماضحكني الا الخلوق اللي يتكلم عن الخلوق الثاني ..يبطي عظم هو ومن يطبل له قعد كم سنه ماغير الا هياط واستفزاز والبليهي من...
قرم
فيه اغنيه قديمه اسمها قوطي حبيبي قوطي كلماتها بط..بط..بط..بط ..بطبوطي... قوطي حبيبي قوطي. وحدي وانا المجروحي... اقعد بلليل بروحي..
الحزين
أمتنى بأيكون عصير برتقال أو عصير ليمون
فارس
ردة الفعل من علي طبيعيه المشكله فاللي متصور معه

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