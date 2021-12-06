تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
حادث مروع داخل محطة وقود
منذ 51 دقيقة
484
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15087
منذ 6 دقائق
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييف.
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
NFC
الكابتن الخلوق / بيتررروووس . مو موجود في دور 4 في اسيا ولو كان من ضمن لاعبي النصر الزعيم العالمي ما كان قدر يعمل...
واضح ***وصريح
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييف.
متابع قديم
هوه الك والا انته اولتلوه والا حد ال حاقه حد يفهمني ياقدعان
القناص
الله يستر عليه من الأصابات إن شاء الله ماجاءه كسر في الرأس إن شاء الله سلم
القناص
الله يستر عليه من الأصابات إن شاء الله ماجاءه كسر في الرأس إن شاء الله سلم
أخر الأخبار
جنوب أفريقيا ليست أول بؤرة لـ "أوميكرون"
منذ 16 دقيقة
1275
بالفيديو.. قصة "حمد بن قباع " وبناء قصور الملك المؤسس
منذ 21 دقيقة
1451
ماريجا يتوج بلقب أفضل لاعب بغرب آسيا
منذ 25 دقيقة
1360
"المرور" توجه تنبيهًا هامًا بشأن حجز المواعيد عبر أبشر
منذ 31 دقيقة
1447
مجموعة الزامل تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 35 دقيقة
1477
"العنف الأسري" يتفاعل مع مطالبات بالقبض على امرأة تستغل طفلها
منذ 41 دقيقة
1442
وزير الصناعة: نقود خطة وطنية لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات
منذ 46 دقيقة
1439
حادث مروع داخل محطة وقود
منذ 51 دقيقة
484
وثيقة مسربة تكشف عن منح قرداحي 2.2 مليون دولار من أموال الشعب
منذ 52 دقيقة
12930
وظيفة شاغرة توفرها شركة "تداول"
منذ 55 دقيقة
1243