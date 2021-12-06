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السجن 4 أعوام لرئيسة الحكومة المطاح بها في ميانمار

منذ 16 ساعة
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السجن 4 أعوام لرئيسة الحكومة المطاح بها في ميانمار

وكالات (صدى):
قضت محكمة في ميانمار، اليوم الاثنين، بسجن رئيسة الحكومة المطاح بها، أون سان سو تشي، لمدة أربع سنوات.

وجاء ذلك بعد إدانتها بتهمتي التحريض على العصيان وانتهاك الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وكانت سو تشي قد وضعت قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري في أوائل فبراير الماضي.

وذكر مراقبي المحاكمة، أنه يمكن أن تواجه سو تشي عقوبة تصل إلى السجن لمدة 100 عام. ويتحدث مراقبون وخبراء حقوق الإنسان عن محاكمة صورية ويفترضون أن المجلس العسكري يريد إسكات السياسية التي تحظى بشعبية بهذه الطريقة على المدى الطويل.

السجن
ميانمار
أون سان سو تشي
المجلس العسكري

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2073
منذ ساعة
الله ينتقم منها على جرايمها في المستضعفين المسلمين

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
{يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم}
بلبل البحر
الحمد لله على ما انعم الله به علينا .. أمن وايمان وعافية ورغد من العيش.. الحمد لله
بلبل البحر
الله يعينك
بلبل البحر
سحان الحليم العليم
MMM
الله ينتقم منك انتي وافكارك هذا شخص واحد سوى هذا الشي تعممي على الخلق كلهم ياجاهلة

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