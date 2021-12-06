السجن 4 أعوام لرئيسة الحكومة المطاح بها في ميانمار

وكالات (صدى):
قضت محكمة في ميانمار، اليوم الاثنين، بسجن رئيسة الحكومة المطاح بها، أون سان سو تشي، لمدة أربع سنوات.
وجاء ذلك بعد إدانتها بتهمتي التحريض على العصيان وانتهاك الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
وكانت سو تشي قد وضعت قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري في أوائل فبراير الماضي.
وذكر مراقبي المحاكمة، أنه يمكن أن تواجه سو تشي عقوبة تصل إلى السجن لمدة 100 عام. ويتحدث مراقبون وخبراء حقوق الإنسان عن محاكمة صورية ويفترضون أن المجلس العسكري يريد إسكات السياسية التي تحظى بشعبية بهذه الطريقة على المدى الطويل.