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بالفيديو.. ظهور متنكرين بهيئة شياطين في معرض بالكويت

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. ظهور متنكرين بهيئة شياطين في معرض بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
أظهر مقطع فيديو مجموعة من الشباب والشابات يتنكرون في هيئة شياطين خلال مشاركتهم في عرض خارجي عن "الميك أب" في الكويت.

وظهر في المقطع إحدى المشاركات، متنكرة بهيئة "شيطانة" مطلية الوجه بلون أحمر، مع قرنين بارزين من طرفي الجبين.

وقالت : "اليوم آخر يوم في معرض. تعالوا استانسو. بوثنا رسم ولوحات وعدسات ومسوّين كلنا قروب شياطين".

وأثار المقطع غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هيئتهم مخيفة ومرعبة.

ودافعت المتنكرة بهيئة "شيطانة" في مقطع فيديو آخر عنوانه "حسبي الله ونعم الوكيل" عن المعرض، قائلة : "مَنْ قال إننا نكرة وعبّاد شيطان.. اشدعوه هناك مسرحيات قدمت أدوار الشيطان، وهذا فن. أنا فنانة ماكياج وأقوم بعمل هذا اللوك للكبار والصغار، ويقومون بتصويره.

وأضافت : " مَنْ يهاجمنا يريد الشهرة على قفانا. أرجو مسح هذه الأمور وشكرا للعقول الراقية التي تفهم".

الكويت
شياطين
معرض بالكويت
ميك أب
عبادة الشيطان

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15088
منذ 4 ساعات
للأسف أشباه عقول تحملها بهايم وعجول..
سردار
سردار عدد التعليقات : 494
منذ 22 دقيقة
شكلهم من اتباع الديانه الخمينيه

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أحدث التعليقات

احمدابراهيم الحمادي
درب السلامه بيت الاهلي اكبر منه وغيره بتوفيق
سردار
شكلهم من اتباع الديانه الخمينيه
ابو عمير
بدأ الاعلام الهلالي اشتغل
ابو عمير
بدأ الاعلام الهلالي اشتغل
قرم
ط. هههههههههههههههههه يبدو انك من اصحاب الصلعات والله اعلم. عادي حتى مكلمك اصلع. براد ووسناسه ويالله من فضلك.

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