بالفيديو.. ظهور متنكرين بهيئة شياطين في معرض بالكويت

خالد الظفيري (صدى):
أظهر مقطع فيديو مجموعة من الشباب والشابات يتنكرون في هيئة شياطين خلال مشاركتهم في عرض خارجي عن "الميك أب" في الكويت.
وظهر في المقطع إحدى المشاركات، متنكرة بهيئة "شيطانة" مطلية الوجه بلون أحمر، مع قرنين بارزين من طرفي الجبين.
وقالت : "اليوم آخر يوم في معرض. تعالوا استانسو. بوثنا رسم ولوحات وعدسات ومسوّين كلنا قروب شياطين".
وأثار المقطع غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هيئتهم مخيفة ومرعبة.
ودافعت المتنكرة بهيئة "شيطانة" في مقطع فيديو آخر عنوانه "حسبي الله ونعم الوكيل" عن المعرض، قائلة : "مَنْ قال إننا نكرة وعبّاد شيطان.. اشدعوه هناك مسرحيات قدمت أدوار الشيطان، وهذا فن. أنا فنانة ماكياج وأقوم بعمل هذا اللوك للكبار والصغار، ويقومون بتصويره.
وأضافت : " مَنْ يهاجمنا يريد الشهرة على قفانا. أرجو مسح هذه الأمور وشكرا للعقول الراقية التي تفهم".