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وثيقة مسربة تكشف عن منح قرداحي 2.2 مليون دولار من أموال الشعب

منذ ساعتين
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وثيقة مسربة تكشف عن منح قرداحي 2.2 مليون دولار من أموال الشعب

بيروت (صدى):
كشفت وثيقة مسربة عن صرف الرئاسة اللبنانية أكثر من 2.2 مليون دولار تعويض لوزير الإعلام الأسبق جورج قرداحي من أموال الشعب بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به .

وتضمنت الوثيقة تعويض جورج قرداحي بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، بصرف مبلغ خمسة مليارات ومئتان أوربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية، فقط للسيد جورج قرداحي، من صندوق المصروفات العامة.

جاء ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اللبناني من عدة أزمات أبرزها انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، وارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، حيث حرم اللبنانيين من توفير ابسط احتياجاتهم وغياب الكهرباء والماء الصالح للشرب.

جورج قرداحي
منح
الرئاسة اللبنانية
وثيقة مسربة
الأموال العامة
٢.٢ مليون دولار

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55717
منذ 27 دقيقة
معقوله .. قمة المهزله في الحكومه اللبنانيه

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أحدث التعليقات

انا
ههههههههههههه ماضحكني الا الخلوق اللي يتكلم عن الخلوق الثاني ..يبطي عظم هو ومن يطبل له قعد كم سنه ماغير الا هياط واستفزاز والبليهي من...
انا
ههههههههههههه ماضحكني الا الخلوق اللي يتكلم عن الخلوق الثاني ..يبطي عظم هو ومن يطبل له قعد كم سنه ماغير الا هياط واستفزاز والبليهي من...
قرم
فيه اغنيه قديمه اسمها قوطي حبيبي قوطي كلماتها بط..بط..بط..بط ..بطبوطي... قوطي حبيبي قوطي. وحدي وانا المجروحي... اقعد بلليل بروحي..
الحزين
أمتنى بأيكون عصير برتقال أو عصير ليمون
فارس
ردة الفعل من علي طبيعيه المشكله فاللي متصور معه

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