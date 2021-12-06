وثيقة مسربة تكشف عن منح قرداحي 2.2 مليون دولار من أموال الشعب

بيروت (صدى):
كشفت وثيقة مسربة عن صرف الرئاسة اللبنانية أكثر من 2.2 مليون دولار تعويض لوزير الإعلام الأسبق جورج قرداحي من أموال الشعب بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به .
وتضمنت الوثيقة تعويض جورج قرداحي بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به، بصرف مبلغ خمسة مليارات ومئتان أوربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية، فقط للسيد جورج قرداحي، من صندوق المصروفات العامة.
جاء ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اللبناني من عدة أزمات أبرزها انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، وارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، حيث حرم اللبنانيين من توفير ابسط احتياجاتهم وغياب الكهرباء والماء الصالح للشرب.