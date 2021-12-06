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شين وقوي عين

منذ ساعتين
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التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15086
منذ ساعة
السبب إحتكاك العربه بالسيارة، وفي هذه البلاد من المستحيل أن يسمح لك بمغادرة المكان بدون دفع مبلغ تعويض،حتى لو كان الخدش بسيط..
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15086
منذ ساعة
ثانيا،من النادر والنادر جدا سماع المنبه بهذه الطريقة،فالمنبه في هذه البلاد من الأمور الغير مستساغة،والمزعجة جدا جدا..

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أحدث التعليقات

NFC
الكابتن الخلوق / بيتررروووس . مو موجود في دور 4 في اسيا ولو كان من ضمن لاعبي النصر الزعيم العالمي ما كان قدر يعمل...
واضح ***وصريح
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييف.
متابع قديم
هوه الك والا انته اولتلوه والا حد ال حاقه حد يفهمني ياقدعان
القناص
الله يستر عليه من الأصابات إن شاء الله ماجاءه كسر في الرأس إن شاء الله سلم
القناص
الله يستر عليه من الأصابات إن شاء الله ماجاءه كسر في الرأس إن شاء الله سلم

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