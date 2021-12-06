بالفيديو.. تركي العجمة: لا أعرف مدرب النصر الجديد لأدافع عنه

ماجد محمد (صدى):
رد الإعلامي تركي العجمة، على من يقول أنه يدافع عن المدير الفني الجديد لنادي النصر ميغيل أنخيل روسو.
وقال تركي العجمة: "أنا ما أعرفه لأدافع عنه وقريت الخبر مثلكم وإن نجح لنفسه وإن فشل لنفسه"، مضيفًا: "ممكن يكون أفشل مدرب في تاريخ الكرة السعودية ييجي ولكن خلينا نشوفه وخله يحط رجوله على الأرض".
وتابع الإعلامي الرياضي: "أنا عندي قناعة اللاعبين إذا ما شلت عن ظهرهم المسؤولية وحطيتها في الرئيس أو في المدرب ووجدت له عذر بدل ما يشوطها بقوة يقول أستعرض وغيري هيشيل الليلة! "، بحسب برنامج "كورة روتانا" على قناة "روتانا خليجية".
وأعلن نادي النصر، عن تعاقده مع المدير الفني الأرجنتيني البالغ عمره 65 عاما، مدرب بوكا جونيورز السابق، حتى نهاية الموسم خلفا للبرتغالي بيدرو إيمانويل؛ حيث توج روسو بلقب الدوري الأرجنتيني مع بوكا في 2020 وكأس ليبرتادوريس في 2007 وكأس الدوري (كأس مارادونا) في 2020، كما توج بالدوري الأرجنتيني مع فيليز سارسفيلد في 2005 وبالدوري الكولومبي مع ميوناريوس في 2017.