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بالفيديو.. تركي العجمة: لا أعرف مدرب النصر الجديد لأدافع عنه

منذ 14 ساعة
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بالفيديو.. تركي العجمة: لا أعرف مدرب النصر الجديد لأدافع عنه

ماجد محمد (صدى):
رد الإعلامي تركي العجمة، على من يقول أنه يدافع عن المدير الفني الجديد لنادي النصر ميغيل أنخيل روسو.

وقال تركي العجمة: "أنا ما أعرفه لأدافع عنه وقريت الخبر مثلكم وإن نجح لنفسه وإن فشل لنفسه"، مضيفًا: "ممكن يكون أفشل مدرب في تاريخ الكرة السعودية ييجي ولكن خلينا نشوفه وخله يحط رجوله على الأرض".

وتابع الإعلامي الرياضي: "أنا عندي قناعة اللاعبين إذا ما شلت عن ظهرهم المسؤولية وحطيتها في الرئيس أو في المدرب ووجدت له عذر بدل ما يشوطها بقوة يقول أستعرض وغيري هيشيل الليلة! "، بحسب برنامج "كورة روتانا" على قناة "روتانا خليجية".

وأعلن نادي النصر، عن تعاقده مع المدير الفني الأرجنتيني البالغ عمره 65 عاما، مدرب بوكا جونيورز السابق، حتى نهاية الموسم خلفا للبرتغالي بيدرو إيمانويل؛ حيث توج روسو بلقب الدوري الأرجنتيني مع بوكا في 2020 وكأس ليبرتادوريس في 2007 وكأس الدوري (كأس مارادونا) في 2020،  كما توج بالدوري الأرجنتيني مع فيليز سارسفيلد في 2005 وبالدوري الكولومبي مع ميوناريوس في 2017.

النصر
تركي العجمة
دوري المحترفين
ميغيل روسو

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3230
منذ ساعة
النعجة وش عندة،، الآسيوية صعبة قوية،،

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
طيب
واضح ***وصريح
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نسأل الله العفو والعافية.
فيصل
وليش ماجبتوه دامه سهل يا بطل
فيصل
وليش ماجبتوه دامه سهل يا بطل
فيصل
وليش ماجبتوه دامه سهل يا بطل

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