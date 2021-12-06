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اب يطلب مبلغ مالي لتسجيل أبنائه على نسبه

منذ 13 ساعة
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اب يطلب مبلغ مالي لتسجيل أبنائه على نسبه

دمشق (صدى):
في واقعة مثيرة، طلب أبٌ سوري من محافظة القنيطرة، مبلغ من المال من أبنائه الستة لتسجيليهم على نسبه .

تفصيلا، رفض الأب تسجيل أبنائه الستة (ثلاثة أبناء وثلاث بنات) وطلب عن كل واحد منهم مبلغ 300 ألف ليرة سورية حتى يسجلهم على قيده, بحسب الوطن السورية.

وأوضح زوج إحدى بنات الرجل، إن زوجته ما زالت بدون قيد، بسبب رفض والدها تسجيلها وإخوتها على قيده في دائرة الأحوال المدنية.

وأضاف أن لديه طفلاً بعمر السنة وزوجته حامل في الشهر التاسع، وما زالوا بدون القيد، مشيرا إلى أنه تزوج بموجب عقد عند محامٍ.

وأشار إلى أنه وكّل محامياً لمتابعة تثبيت نسب زوجته، ليصدرَ "القاضي الشرعي" الحكم بتثبيت نسب الأولاد وتسجيل واقعاتهم على قيد الوالد في السجلات المدنية، مبينا أن والد زوجته يرفض تنفيذ القرار ويطلب مبلغاً مالياً للذهاب إلى حلب لتنفيذ الحكم وتثبيت النسب.

 

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التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10736
منذ ساعة
استغلال و حسبي الله علية من اب

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أحدث التعليقات

علي اللبان
دعواتي لك بالتوفيق ومزيد من النجاح
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
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شكله كان يتحلم مكذبك ياكذبان
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