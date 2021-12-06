بالفيديو.. قصة العداءة الكفيفة ريم عجاج في خوض رياضة الجري

علي القحطاني (صدى):
تحدثت العداءة الكفيفة ريم عجاج، عن تجربتها في ممارسة رياضة الجري حتى خاضت أول سباق رسمي لها، مؤكدة أن مدربها هو الذي ساعدها في ذلك
وأوضحت ريم عجاج أنها تحدت الظروف الخاصة بها لممارسة تلك الرياضة ، مبينة أن مدربها واصل خلال 6 شهور تدريبها على كل الظروف والمفاجآت التي يمكن أن تحدث في السباق.
وقال الكابتن يوسف الغنامي أنه قام بتجربة كل الأمور مع العداءة ريم ، حيث تدربت 6 أيام أسبوعياً وتتم تجربة كل الأمور المتوقعة معها، مع الاعتماد على عدة وسائل واستراتيجيات في التوجيه مثل الصوت أو الصفارة أو مرافقتها بدراجة.
وأضاف أنه يعطي لها تصوراً كاملاً عن المكان الذي تمارس فيه الرياضة قبل أن تخوض أي تجربة، مشيرا إلى أنه بدأ معها التدريب برفع اللياقة البدنية لديها والقوة القلبية والعضلية ومعدلات التحمل حتى دخلت أول سباق رسمي لها،.
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