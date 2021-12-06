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بالفيديو.. الصرامي: لن أتفاجأ إن قرأت خبر عن عودة ‎حمدالله للنصر

منذ 38 دقيقة
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بالفيديو.. الصرامي: لن أتفاجأ إن قرأت خبر عن عودة ‎حمدالله للنصر

ماجد محمد (صدى):
ألمح المتحدث السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، إلى عودة النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى نادي النصر مرة أخرى.

وقال سعود الصرامي "لن أتفاجأ إن قرأت خبر رسمي عن عودة ‎حمدالله للنصر", مشيرا إلى أنه بعد ٣ أسابيع سيعود اللاعب إلى الرياض لإنهاء أموره وتسليم السكن الخاص به والعهد والتسويات التي بينه وبين النادي .

كما تعجب الصرامي من الأندية التي تستعين بمدربين يتخطوا الستين عاما ، مشيرا إلى أن مدرب النصر سوف يفشل في مهمته بسبب وضع النصر وليس لديه عصاية سحرية لتغير الوضع كما أن عمره كبير.

كان النصر قد أعلن عن فسخ عقده مع عبد الرزاق حمد الله لأسباب لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ليرحل المهاجم المغربي عن صفوفه بشكل رسمي.

النصر
سعود الصرامي
مهاجم
عبد الرازق حمدالله

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3222
منذ 19 دقيقة
مثل ما لم نتفاجأ عند احضارك الخرقة للاستديو وتدعي أنها بطولة هذة طباعكم وعوايدكم أيها الفقراوية،،،، الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

مجرد زائر
وبعد اربع جولات اول من يقلب الشعلان من احضر هذا المدرب الفاشله والسباك وووووو الخ ههههههههههههه يا اخي اعلام النصر تحفه بالشهر يغير رأيه...
ع. س. ع
مثل ما لم نتفاجأ عند احضارك الخرقة للاستديو وتدعي أنها بطولة هذة طباعكم وعوايدكم أيها الفقراوية،،،، الآسيوية صعبة قوية
عبدالله بن محمد العطوي
الجبل ليس في ضباء الجبل اسمه طويل العقبان ويبعد 20كلم فقط عن تبوك على طريق تبوك ضباء في وادي العويند
عبدالله بن محمد العطوي
الجبل ليس في ضباء الجبل اسمه طويل العقبان ويبعد 20كلم فقط عن تبوك على طريق تبوك ضباء في وادي العويند
ابوالعرب
جزاهم الله خير

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