بالفيديو.. الصرامي: لن أتفاجأ إن قرأت خبر عن عودة ‎حمدالله للنصر

ماجد محمد (صدى):
ألمح المتحدث السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، إلى عودة النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى نادي النصر مرة أخرى.
وقال سعود الصرامي "لن أتفاجأ إن قرأت خبر رسمي عن عودة حمدالله للنصر", مشيرا إلى أنه بعد ٣ أسابيع سيعود اللاعب إلى الرياض لإنهاء أموره وتسليم السكن الخاص به والعهد والتسويات التي بينه وبين النادي .
كما تعجب الصرامي من الأندية التي تستعين بمدربين يتخطوا الستين عاما ، مشيرا إلى أن مدرب النصر سوف يفشل في مهمته بسبب وضع النصر وليس لديه عصاية سحرية لتغير الوضع كما أن عمره كبير.
كان النصر قد أعلن عن فسخ عقده مع عبد الرزاق حمد الله لأسباب لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ليرحل المهاجم المغربي عن صفوفه بشكل رسمي.