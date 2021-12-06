30 سيارة لنقل فائض الأكل من مهرجان الإبل

الرياض (صدى):
تهتم مبادرة (أدم نعمتك) التي تقدمها جمعية خيرات حفظ النعمة الخيرية غير الربحية، بحفظ الطعام الفائض وتوزيعه على المحتاجين، وذلك ضمن مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل 6.
وبين المشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي أنه تم تغطية أكثر من مليون ومئة وجبة على 71 ألف أسرة، إضافة إلى تغطية 9 آلاف موقع في الخمس سنوات الماضية في مناسبات مختلفة وعلى مدار 6 أعوام، مشيرا إلى أن الجمعية توفر نقل فائض الأكل في المهرجان من خلال 30 سيارة متنقلة، وكذلك 80 عاملاً لاستقبال الطلبات و التعامل معها.