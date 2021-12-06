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30 سيارة لنقل فائض الأكل من مهرجان الإبل

منذ 49 دقيقة
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30 سيارة لنقل فائض الأكل من مهرجان الإبل

الرياض (صدى):
تهتم مبادرة (أدم نعمتك) التي تقدمها جمعية خيرات حفظ النعمة الخيرية غير الربحية، بحفظ الطعام الفائض وتوزيعه على المحتاجين، وذلك ضمن مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل 6.

وبين المشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي أنه تم تغطية أكثر من مليون ومئة وجبة على 71 ألف أسرة، إضافة إلى تغطية 9 آلاف موقع في الخمس سنوات الماضية في مناسبات مختلفة وعلى مدار 6 أعوام، مشيرا إلى أن الجمعية توفر نقل فائض الأكل في المهرجان من خلال 30 سيارة متنقلة، وكذلك 80 عاملاً لاستقبال الطلبات و التعامل معها.

مهرجان الملك عبد العزيز للإبل
مهرجان الإبل
أدم نعمتك

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55699
منذ 28 دقيقة
ممتاز جدا

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههه اطلبي منه يشيل الغتره لتظهر الصنادح
ابو عمار
نسأل الله حسن الختام
حمزة
كزد البناء سبب رئيسي في التراجع, عشان تبداء بناء بتصؤيخ تحتاج من 80-100 الف
سعيد
نعود بالله من الشيطان الرجيم نعود بالله من غضبة غيري اسمك عبدالرسول

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