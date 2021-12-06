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محمد الشيخ لمحمد العنزي : ما مليتوا من هذا الطرح بأن النصر عرف آسيا

منذ 15 ساعة
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التعليقات

زائر الفجر
زائر الفجر عدد التعليقات : 1078
منذ ساعة
محمد شنوان العنزي إذا لم يجد أحد ينتقده .أنتقد نفسه إنسان غير واضح ومتشتت ومريض نفسي من جماعة ( أبو نفسية )

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أحدث التعليقات

احمدابراهيم الحمادي
درب السلامه بيت الاهلي اكبر منه وغيره بتوفيق
سردار
شكلهم من اتباع الديانه الخمينيه
ابو عمير
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ابو عمير
بدأ الاعلام الهلالي اشتغل
قرم
ط. هههههههههههههههههه يبدو انك من اصحاب الصلعات والله اعلم. عادي حتى مكلمك اصلع. براد ووسناسه ويالله من فضلك.

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