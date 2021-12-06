تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
محمد العنزي : طلبت من إدارة النصر أن يصدروا بيانا عن سبب اقالة المدرب بيدرو
منذ 15 ساعة
1340
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
نصراوي سابق
عدد التعليقات : 1078
منذ ساعة
إقالة مدرب النصر جاءت لحفظ ماء الوجه لمسلي المعمر الذي بات واضحا انه الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب له .
ولا يوجد رجل مناسب لرئاسة النصر لأن فريق النصر مغضوب عليه ومدعي عليه من أمهات اللاعبين التي سابت حقوقهم منذ إنشاء الفريق .
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
احمدابراهيم الحمادي
درب السلامه بيت الاهلي اكبر منه وغيره بتوفيق
سردار
شكلهم من اتباع الديانه الخمينيه
ابو عمير
بدأ الاعلام الهلالي اشتغل
ابو عمير
بدأ الاعلام الهلالي اشتغل
قرم
ط. هههههههههههههههههه يبدو انك من اصحاب الصلعات والله اعلم. عادي حتى مكلمك اصلع. براد ووسناسه ويالله من فضلك.
أخر الأخبار
بالفيديو.. سخرية واسعة من "شيعي" بسبب روايته المختلقة عن حزب الله
منذ 24 دقيقة
1445
شابان يقتلان أبيهم ويحرقا جثته بمساعدة الأم
منذ 34 دقيقة
645
الشلهوب: سلمان الفرج طالبني برفع كأس آسيا 2021 ولم أقبل
منذ 39 دقيقة
1536
استشارية أسرية: الزوجة تتمسكن مع زوجها لطلب ما تريد
منذ 44 دقيقة
1490
وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا
منذ 49 دقيقة
1391
"العدل": انخفاض القضايا الإيجارية بنسبة 50%
منذ 53 دقيقة
1451
بالفيديو.. الداخلية تنجح في ضبط 42 مخالفا لنظام البيئة داخل المملكة
منذ 59 دقيقة
1374
بايدن يعلن الحداد 4 أيام على وفاة السيناتور السابق بوب دول
منذ ساعة
1491
فيديو نادر للحظة وصول الملك سعود لمصر عام 1954
منذ ساعة
1381
"أملاً جديدا" يعزز موقف المنتخب الوطني في ربع نهائي كأس العرب
منذ ساعة
2119