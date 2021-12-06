عبدالرحمن بن مساعد عن ولي العهد: "ليس المجدُ إلا محمّدا"

عادل الحربي (صدى):
نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد صورة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد أثناء حضوره فعاليات سباق فورمولا1.
وأرفق الأمير عبدالرحمن بن مساعد الصورة بأبيات شعر، قال فيها:
إليهِ انتهاءُ المجدِ أم عندَهُ ابتدى..هو المجدُ ليس المجدُ إلّا محمّدا
ولا يُعذَرُ الحُساد في الغلِّ مُطلقًا..ولكنّهُ الإنجازُ يصنعُ حُسَّدا
بعيدٌ على أعدائهِ خدْشُ ظِلِّهِ..كَبُعدِ الضّلالِ الفجِّ عن واضحِ الهُدى
عصيٌّ على أعدائهِ حجبُ خيرِهِ..سُدى حجبُ نورِ الشّمسِ ياجاهلًا سُدى
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حضر أمس الأحد، منافسات سباق جائزة المملكة الكبرى STC للفورمولا1 على حلبة كورنيش جدة.
وتأتي استضافة المملكة لفعاليات فورمولا 1 ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.