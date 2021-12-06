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عبدالرحمن بن مساعد عن ولي العهد: "ليس المجدُ إلا محمّدا"

منذ ساعة
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عبدالرحمن بن مساعد عن ولي العهد: "ليس المجدُ إلا محمّدا"

عادل الحربي (صدى):
نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد صورة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد أثناء حضوره فعاليات سباق فورمولا1.

وأرفق الأمير عبدالرحمن بن مساعد الصورة بأبيات شعر، قال فيها:

إليهِ انتهاءُ المجدِ أم عندَهُ ابتدى..هو المجدُ ليس المجدُ إلّا محمّدا

ولا يُعذَرُ الحُساد في الغلِّ مُطلقًا..ولكنّهُ الإنجازُ يصنعُ حُسَّدا

بعيدٌ على أعدائهِ خدْشُ ظِلِّهِ..كَبُعدِ الضّلالِ الفجِّ عن واضحِ الهُدى

عصيٌّ على أعدائهِ حجبُ خيرِهِ..سُدى حجبُ نورِ الشّمسِ ياجاهلًا سُدى

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حضر أمس الأحد، منافسات سباق جائزة المملكة الكبرى STC للفورمولا1 على حلبة كورنيش جدة.

وتأتي استضافة المملكة لفعاليات فورمولا 1 ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

عبدالرحمن بن مساعد
ولي العهد
الامير محمد بن سلمان
فورمولا1

التعليقات

محمد الحربي
محمد الحربي عدد التعليقات : 7
منذ ساعة
الله يسلمك
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55699
منذ ساعة
فعلا ليس المجد الا محمد .. بل هو المجد ان بحثت عن المجد

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههه اطلبي منه يشيل الغتره لتظهر الصنادح
ابو عمار
نسأل الله حسن الختام
حمزة
كزد البناء سبب رئيسي في التراجع, عشان تبداء بناء بتصؤيخ تحتاج من 80-100 الف
سعيد
نعود بالله من الشيطان الرجيم نعود بالله من غضبة غيري اسمك عبدالرسول

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