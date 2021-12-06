قانوني يكشف مدى أحقية الشباب بفسخ عقد سيبا

ماجد محمد (صدى):
أكد المختص في القانون الرياضي الدولي يعقوب المطير، أن موقف نادي الشباب في المطالبة بفسخ عقد اللاعب البرازيلي سيبا، قوي.
وأوضح المطير، أنه على اللاعب والنادي احترام الأحكام والالتزامات التعاقدية بينهما، والوفاء بها طوال مدة العقد.
وأضاف: "سيبا امتنع عن تنفيذ العقد ورافض أن يؤدي مهامه وفي هذه الحالة يعتبر اللاعب خارج أسوار النادي، ولا يوجد أي رد رسمي من قبل اللاعب".
وتابع: " بحسب بيان الشباب اللاعب خارج المملكة وممتنع عن التجاوب وهذا يعزز موقف النادي القانوني، لكن لو اتضح أن النادي متأخر عن المرتبات الشهرية سوف تنقلب المعادلة ويصبح موقف النادي ضعيف".
وكان نادي الشباب، قدم خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، من أجل التخلص من خدمات البرازيلي سيبا بسبب غيابه عن الفريق.