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رد "متحدث الصحة" بخصوص ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة

منذ 8 ساعات
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رد "متحدث الصحة" بخصوص ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة

عادل الحربي (صدى):
أجاب متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على سؤال حول ما إذا كان ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة كالملاعب والفعاليات، سيكون أمرًا إلزاميًا أم لا، تزامنا مع ظهور المتحور "أوميكرون".

وقال العبدالعالي: "أساسا بحسب التنظيمات الحالية والبروتوكلات لبس الكمامة في أماكن الفعاليات إلزاميًا حتى لو كان في أماكن مفتوحة لطالما يتواجد اعداد كبيرة من الأشخاص".

يذكر أنه تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، وتم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

وزارة الصحة
كورونا
محمد العبدالعالي
اوميكرون

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83884
منذ 45 دقيقة
الله المستعان

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أحدث التعليقات

NFC
الكابتن الخلوق / بيتررروووس . مو موجود في دور 4 في اسيا ولو كان من ضمن لاعبي النصر الزعيم العالمي ما كان قدر يعمل...
واضح ***وصريح
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييف.
متابع قديم
هوه الك والا انته اولتلوه والا حد ال حاقه حد يفهمني ياقدعان
القناص
الله يستر عليه من الأصابات إن شاء الله ماجاءه كسر في الرأس إن شاء الله سلم
القناص
الله يستر عليه من الأصابات إن شاء الله ماجاءه كسر في الرأس إن شاء الله سلم

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