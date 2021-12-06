رد "متحدث الصحة" بخصوص ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة

عادل الحربي (صدى):
أجاب متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على سؤال حول ما إذا كان ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة كالملاعب والفعاليات، سيكون أمرًا إلزاميًا أم لا، تزامنا مع ظهور المتحور "أوميكرون".
وقال العبدالعالي: "أساسا بحسب التنظيمات الحالية والبروتوكلات لبس الكمامة في أماكن الفعاليات إلزاميًا حتى لو كان في أماكن مفتوحة لطالما يتواجد اعداد كبيرة من الأشخاص".
يذكر أنه تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، وتم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.