انخفاض التمويل العقاري المقدم للأفراد من المصارف

الرياض (صدى):
كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، عن تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 11.79 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021 بانخفاض قدره 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وانخفضت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 465 مليون ريال مقارنة بشهر سبتمبر 2021.
واستحوذ التمويل المقدم لـ"الفلل السكنية" على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال أكتوبر الماضي بقيمة 9.15 مليار ريال وبنسبة 78%.
وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ2.27 مليار ريال ثم الأراضي بـ376 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أكتوبر 2021 نحو 23.9 ألف عقد، بانخفاض قدره 6% عن نفس الفترة من العام الماضي.