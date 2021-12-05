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انخفاض التمويل العقاري المقدم للأفراد من المصارف

منذ يوم
35865
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انخفاض التمويل العقاري المقدم للأفراد من المصارف

الرياض (صدى):
كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، عن تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 11.79 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021 بانخفاض قدره 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وانخفضت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 465 مليون ريال مقارنة بشهر سبتمبر 2021.

واستحوذ التمويل المقدم لـ"الفلل السكنية" على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال أكتوبر الماضي بقيمة 9.15 مليار ريال وبنسبة 78%.

وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ2.27 مليار ريال ثم الأراضي بـ376 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أكتوبر 2021 نحو 23.9 ألف عقد، بانخفاض قدره 6% عن نفس الفترة من العام الماضي.

 

التمويل العقاري
البنوك
التمويل
ساما
المصارف
الشقق السكنية
البنك المركزي السعودي

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4098
منذ يوم
كيف تبغى تعطي الناس تمويل وانت سامح للشركات والبنوك يحطون كل المواطنين في سمة. هذا هو السبب الحقيقي.
عبدالله محمد الشهري
عبدالله محمد الشهري عدد التعليقات : 265
منذ يوم
هناك تخوف من البنوك من لائحة التوظيف الجديدة التي سيتحول بموحبها الموظف الى عقد سنوي يعني قد ينهى عقد الموظف في اي لحظة ولاي سبب وبالتالي كيف تسرد البنوك حقوقها من نوطفين لابعملون؟
وهذا الكلام سمعته في اكثر من مناسبة.
خان
خان عدد التعليقات : 310
منذ يوم
اكلنا الخابور الله يستر علينا بس 😂😂😂
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 215
منذ 21 ساعة
البنوك عندها دراسه على الميزانيه اذا شافت وضع التمويل توصل الي المخاطر توقف التمويل
حمزة
حمزة عدد التعليقات : 11
منذ 13 ساعة
كزد البناء سبب رئيسي في التراجع, عشان تبداء بناء بتصؤيخ تحتاج من 80-100 الف
الشرقاوي
الشرقاوي عدد التعليقات : 23
منذ ساعة
كود النكبة نكبنا انا كنت ناوي ابني بيت العمر والغيت البناء حسبي الله ونعم الوكيل
تركي
تركي عدد التعليقات : 4
منذ 52 دقيقة
الانخفاص سببه التحول من الصندوق العقاري الي البنوك التجارية وكذالك قلت الدعم ٥٠٠ الف لاتكفي
تركي
تركي عدد التعليقات : 4
منذ 52 دقيقة
الانخفاص سببه التحول من الصندوق العقاري الي البنوك التجارية وكذالك قلت الدعم ٥٠٠ الف لاتكفي

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أحدث التعليقات

سعد عسيري
سوف يعود للتعاقد مع الهلال وقولوا قالها اسعد
ابوسلمان
سوف يعود للتعاقد مع الهلال وقولو قالها سعد
سعد عسيري
سوف يعود للتعاقد مع الهلال وقولو قالها سعد
سعد عسيري
سوف يعود للتعاقد مع الهلال وقولو قالها سعد
سعد عسيري
سوف يعود للتعاقد مع الهلال وقولو قالها سعد

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