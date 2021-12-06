"القحطاني": دوري أبطال آسيا هذا العام كان الأسهل في تاريخ الدوري

نواف السالم (صدى):
صرح الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، بأنه يتراجع عما قاله سابقًا أن بطولة دوري أبطال آسيا هذا العام هى الأصعب.
وقال "القحطاني" في حديثه عن الدوري: " أنا ذكرت أن هذه البطولة الأصعب ولكنا أقولها بكل شجاعة أنا أتراجع عن هذا الأمر لسبب"، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي".
وأضاف: "لأن في ذلك الوقت كانت المباريات تلعب كل يومين أو 3 أيام مباراة دور الثماني ودور الـ 16 ودور الأربع والنهائي كل مباراة الفرق بينها شهر ليست مثل البطولة التي كانت في الدوحة".
وتابع حديثه: "لذلك هذه البطولة بنظامها الجديد وحضور المباريات كلها في الرياض وهذا يجعل من البطولة الأسهل في في دوري أبطال آسيا سواء حققها الهلال أو أي نادي آخر وحتى لو كان النصر بهذه الوضعية فهى الأسهل ".