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"القحطاني": دوري أبطال آسيا هذا العام كان الأسهل في تاريخ الدوري

منذ يوم
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"القحطاني": دوري أبطال آسيا هذا العام كان الأسهل في تاريخ الدوري

نواف السالم (صدى):
صرح الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، بأنه يتراجع عما قاله سابقًا أن بطولة دوري أبطال آسيا هذا العام هى الأصعب.

وقال "القحطاني" في حديثه عن الدوري: " أنا ذكرت أن هذه البطولة الأصعب ولكنا أقولها بكل شجاعة أنا أتراجع عن هذا الأمر لسبب"، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي".

وأضاف: "لأن في ذلك الوقت كانت المباريات تلعب كل يومين أو 3 أيام مباراة دور الثماني ودور الـ 16 ودور الأربع والنهائي كل مباراة الفرق بينها شهر ليست مثل البطولة التي كانت في الدوحة".

وتابع حديثه: "لذلك هذه البطولة بنظامها الجديد وحضور المباريات كلها في الرياض وهذا يجعل من البطولة الأسهل في في دوري أبطال آسيا سواء حققها الهلال أو أي نادي آخر وحتى لو كان النصر بهذه الوضعية فهى الأسهل ".

 

النصر
الهلال
الدوحة
دوري أبطال آسيا
المباريات
فلاح القحطاني

التعليقات

ابو إبراهيم
ابو إبراهيم عدد التعليقات : 2
منذ يوم
يوم طارت منك ياشاطر قلت هي الاسهل.. لكن على قولت المثل.. الي مايطول العنب حامض عنه يقول.
قرم
قرم عدد التعليقات : 586
منذ يوم
بس مو سبيكة ذهب.
يمكن قصدك السبايك اللي في مكينة السياره؟؟؟
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
علي الغامدي ورد وشوك الهلال عدد التعليقات : 327
منذ يوم
الاسهل - الاصعب - الاقوي - الصعوه لايهم الاهم الهلال حققها ثامنه اسيويا ومجد للسعوديةتاريخيا ثالنيا فرايك فشنك لنفسك وهشك بشك لنفسك فالتاريخ لايكتب رأيك اسويا او محليا فالاهم تاريخ ومجد الزعيم والسعوديه اما انت برأيك لاناخذ بطولة وختاما الاسيويه مره صعبة وقويه
راجع لقدام
راجع لقدام عدد التعليقات : 2
منذ يوم
ضحكتوا علينا العالم اتركوا النصر في حاله
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2283
منذ يوم
تخيل ترتيب الفرق بتحقيق البطولات الخارجيه عند السبيكة القحطاني
النصر محقق بطولتين
الاتحاد محقق ٣بطولات
وحسب كلامه الهلال المركز الثالث هو محقق ٨بطولات
بصراحه عجزت استر عليه
اتوقع ومن جبهته طايح في المطبخ
رحت الكشنه تطلع من ازانيه اذا جاء طاري الهلال
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3226
منذ يوم
هذا اللي زادها حلاوة أنها الأسهل واندعستو ولا اخذتوها وطارت عليكم الأسهل وصارت،، الآسيوية صعبة قوية،، أجل النسخة الاقوى سابقاً أو مستقبلاً لن تكون فقط صعبة قوية ولكن ستكون،، الآسيوية مستحيلة عصية، يا أبا خرقة،، وسمعني خوارك لأنة طرب ههههههه
فهد العتيبي
فهد العتيبي عدد التعليقات : 88
منذ يوم
النصر يخوض التصفيات هي الأصعب
طلعك الهلال واخذ البطولة صارة بقدرة قادر هي الاسهل بالله من درسك اعلام
حسبي الله عليه
الثرثار لايمل من قصف الجبها
الثرثار لايمل من قصف الجبها عدد التعليقات : 327
منذ يوم
طارت الطيور بأرزاقها ياقحطاني يابوق النصر وخذها الزعيم من فم نصرك قصرا واقصاك واذرف دمعك ورافع الكأس عالميا وانت راوح مكانك بالثرثره
شهيد التغلي
شهيد التغلي عدد التعليقات : 133
منذ يوم
ميسوون علف اضحوكة الاعلام
شهيد التغلي
شهيد التغلي عدد التعليقات : 133
منذ يوم
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
شهيد التغلي
شهيد التغلي عدد التعليقات : 133
منذ يوم
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
سعيد
سعيد عدد التعليقات : 3
منذ 43 دقيقة
مافيه فايده من كل الي تقول هات شي يستفيد منه النصراما ضعيفه وما ضعيفه خرابيط
سعيد
سعيد عدد التعليقات : 3
منذ 42 دقيقة
مافيه فايده من كل الي تقول هات شي يستفيد منه النصراما ضعيفه وما ضعيفه خرابيط

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أحدث التعليقات

سارا سالم
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