سمية الخشاب تطالب بـ "رخصة" للإنجاب

القاهرة (صدى):
استنكرت الفنانة المصرية سمية الخشاب، حالات الإنجاب "غير المدروس"، وذلك تفاعلا مع قصة طفل تخلت عنه عائلته.
وقالت سمية الخشاب: "أما إنتوا مش قد الخلفة بتخلفوا ليه؟ فاكرينه انجاز يعني؟ شفت انترفيو من شوية عن طفل اسمه محمود بيعاني من جحود وأهله مش عايزينه وفي عدم مسؤولية رهيب".
وأكدت على ضرورة إعطاء رخصة للشخص الذي يستطيع إنجاب الأطفال، ومنعها عن الشخص غير الكفؤ.
وأضافت: "فهمتوا ليه أنا اقترحت رخصة الانجاب؟ ولا مبتفهموش إلا اللي علي مزاجكم، ربنا ينتقم منكم فاكرينها شطارة وخلاص والأطفال بيدفعوا التمن".
اقرأ أيضا