نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سمية الخشاب تطالب بـ "رخصة" للإنجاب

منذ 4 ساعات
1135
2
سمية الخشاب تطالب بـ "رخصة" للإنجاب

القاهرة (صدى):
استنكرت الفنانة المصرية سمية الخشاب، حالات الإنجاب "غير المدروس"، وذلك تفاعلا مع قصة طفل تخلت عنه عائلته.

وقالت سمية الخشاب: "أما إنتوا مش قد الخلفة بتخلفوا ليه؟ فاكرينه انجاز يعني؟ شفت انترفيو من شوية عن طفل اسمه محمود بيعاني من جحود وأهله مش عايزينه وفي عدم مسؤولية رهيب".

وأكدت على ضرورة إعطاء رخصة للشخص الذي يستطيع إنجاب الأطفال، ومنعها عن الشخص غير الكفؤ.

وأضافت: "فهمتوا ليه أنا اقترحت رخصة الانجاب؟ ولا مبتفهموش إلا اللي علي مزاجكم، ربنا ينتقم منكم فاكرينها شطارة وخلاص والأطفال بيدفعوا التمن".

اقرأ أيضا

بالفيديو.. طفل يروي مأساته بعدما تخلت عنه والدته وألقت به في الشارع

مصر
منوعات
سمية الخشاب
الانجاب

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55699
منذ ساعة
طيب انت مو مطلوب منك الانجاب الان لانك اصبحت من القواعد
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55699
منذ 49 دقيقة
يالحنونه سميه اخذي الطفل عنك واهتمي به وربيه تربيه حسنه واعتبريه ابنك وخصوصا انك بلا اولاد وسيكون لك الاجر والثواب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههه اطلبي منه يشيل الغتره لتظهر الصنادح
ابو عمار
نسأل الله حسن الختام
حمزة
كزد البناء سبب رئيسي في التراجع, عشان تبداء بناء بتصؤيخ تحتاج من 80-100 الف
سعيد
نعود بالله من الشيطان الرجيم نعود بالله من غضبة غيري اسمك عبدالرسول

أخر الأخبار

أسعار الذهب اليوم الأثنين
أسعار الذهب اليوم الأثنين
منذ 8 دقائق 1066
فيديو.. مشجع لولي العهد: "يا بعد حيي يا محمد"
فيديو.. مشجع لولي العهد: "يا بعد حيي يا محمد"
منذ 18 دقيقة 1156
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين
منذ 37 دقيقة 1138
شاهد..الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين وأمراء في سباق فورمولا1
شاهد..الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين وأمراء في سباق فورمولا1
منذ 45 دقيقة 1254
30 سيارة لنقل فائض الأكل من مهرجان الإبل
30 سيارة لنقل فائض الأكل من مهرجان الإبل
منذ 48 دقيقة 1253
سوري يقتل سائحتين ببندقية صيد!
سوري يقتل سائحتين ببندقية صيد!
منذ 58 دقيقة 548
تنبيه من حالة ضباب على المدينة المنورة
تنبيه من حالة ضباب على المدينة المنورة
منذ ساعة 1177
عبدالرحمن بن مساعد عن ولي العهد: "ليس المجدُ إلا محمّدا"
عبدالرحمن بن مساعد عن ولي العهد: "ليس المجدُ إلا محمّدا"
منذ ساعة 1461
شركة الحلول الممتازة تعلن فتح باب التوظيف بقطاع البنوك بالرياض
شركة الحلول الممتازة تعلن فتح باب التوظيف بقطاع البنوك بالرياض
منذ ساعة 1374
مدمن يذبح شقيقته وابنها
مدمن يذبح شقيقته وابنها
منذ ساعتين 799