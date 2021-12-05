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فورمولا1 ..الفائزون يحتفلون بشراب الورد تماشيًا مع تقاليد المملكة

منذ 8 ساعات
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فورمولا1 ..الفائزون يحتفلون بشراب الورد تماشيًا مع تقاليد المملكة

طلال الغامدي (صدى):
احتفل الفائزون في المراكز الثلاثة الأولى بسباق جائزة الفورمولا1، بشراب ماء الورد الفوار والذي أنُتج محلياً وخصيصاً لهذا السباق.

وأظهرت مجموعة من الصور لويس هاميلتون سائق مرسيدس وماكس فرستابن سائق رد بول، وهما يحملان زجاجات ملئت بماء الورد، على غير المعتاد، حيث عادة ما تملأ الزجاجات بالشمبانيا.

يأتي ذلك بما يتماشى مع عادات وتقاليد المملكة والأنظمة المعمول بها، وهو مكون من ماء الورد، والغرينادين، والسكر وعصير الليمون.

وكان البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، لقب الأحد، بلقب سباق جائز فورمولا1 متفوقًا على منافسه الهولندي ماكس فرستابن؛ ليتأجل حسم لقب بطولة السائقين في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات حتى الختام في سباق أبوظبي، الأسبوع المقبل.

وتأتي استضافة المملكة لفعاليات فورمولا 1 ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تقوم وزارة الرياضة بتنفيذها.

وتسهم الفعالية في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 الاستراتيجي المسند إلى البرنامج، وهو "تحقيق التميز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً" ضمن مبادرة استضافة الفعاليات العالمية.

جدة
المملكة
فورمولا 1
ماء الورد
شراب الورد

التعليقات

مسفر الغامدي
مسفر الغامدي عدد التعليقات : 162
منذ 52 دقيقة
شوي شوي

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أحدث التعليقات

مجرد زائر
وبعد اربع جولات اول من يقلب الشعلان من احضر هذا المدرب الفاشله والسباك وووووو الخ ههههههههههههه يا اخي اعلام النصر تحفه بالشهر يغير رأيه...
ع. س. ع
مثل ما لم نتفاجأ عند احضارك الخرقة للاستديو وتدعي أنها بطولة هذة طباعكم وعوايدكم أيها الفقراوية،،،، الآسيوية صعبة قوية
عبدالله بن محمد العطوي
الجبل ليس في ضباء الجبل اسمه طويل العقبان ويبعد 20كلم فقط عن تبوك على طريق تبوك ضباء في وادي العويند
عبدالله بن محمد العطوي
الجبل ليس في ضباء الجبل اسمه طويل العقبان ويبعد 20كلم فقط عن تبوك على طريق تبوك ضباء في وادي العويند
ابوالعرب
جزاهم الله خير

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