فورمولا1 ..الفائزون يحتفلون بشراب الورد تماشيًا مع تقاليد المملكة

طلال الغامدي (صدى):
احتفل الفائزون في المراكز الثلاثة الأولى بسباق جائزة الفورمولا1، بشراب ماء الورد الفوار والذي أنُتج محلياً وخصيصاً لهذا السباق.
وأظهرت مجموعة من الصور لويس هاميلتون سائق مرسيدس وماكس فرستابن سائق رد بول، وهما يحملان زجاجات ملئت بماء الورد، على غير المعتاد، حيث عادة ما تملأ الزجاجات بالشمبانيا.
يأتي ذلك بما يتماشى مع عادات وتقاليد المملكة والأنظمة المعمول بها، وهو مكون من ماء الورد، والغرينادين، والسكر وعصير الليمون.
وكان البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، لقب الأحد، بلقب سباق جائز فورمولا1 متفوقًا على منافسه الهولندي ماكس فرستابن؛ ليتأجل حسم لقب بطولة السائقين في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات حتى الختام في سباق أبوظبي، الأسبوع المقبل.
وتأتي استضافة المملكة لفعاليات فورمولا 1 ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تقوم وزارة الرياضة بتنفيذها.
وتسهم الفعالية في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 الاستراتيجي المسند إلى البرنامج، وهو "تحقيق التميز في عدة رياضات إقليمياً وعالمياً" ضمن مبادرة استضافة الفعاليات العالمية.