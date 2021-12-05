سمية الألفي تكشف أسرار مثيرة بشأن علاقة فاروق الفيشاوي بليلى علوي 

القاهرة (صدى):
تحدثت الفنانة المصرية سمية الألفي، إنها تعرضت للإجهاض 12 مرة؛ لافتة إلى خضوعها لعملية ربط رحم لتنجح العملية وترزق بابنيها أحمد الفيشاوي والأصغر عمر.
وأوضحت سمية الألفي خلال حوارها ببرنامج "السيرة"، أن زوجها الفنان المصري فاروق الفيشاوي طلب انفصالهما لكي يتزوج من ليلى علوي، مشيرة:"عندما بدأت العمل مع ليلى علوي تعجبت من تحملي لفاروق الفيشاوي الذي طلب مني أن ننفصل للمرة الأولى من أجل الزواج منها".
ولفتت إلى حب زوجها للفنانة ليلى علوي وتفكيره في الزواج منها أثناء حملها في أحمد، موضحة أن فاروق الفيشاوي أعطاها سيناريو فيلم وذهب إلى التصوير، وعندما قرأته وجدت رسالة مكتوبة داخل السيناريو لليلى علوي وكانت تحمل مشاعر.