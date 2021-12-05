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بالفيديو.. منظمون "لفورمولا 1" يلتقطون سيلفي مع ولي العهد

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. منظمون "لفورمولا 1" يلتقطون سيلفي مع ولي العهد

ماجد محمد (صدى):
قام عدد من المنظمين السعوديين لـ "فورمولا 1" بالتقاط صور السيلفي مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء حضوره سباق فورمولا 1، في حلبة جدة.

وكانت الجماهير الموجودة في حلبة كورنيش جدة قد حرصت على تقديم التحية إلى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي وصل، مساء اليوم الأحد، إلى الحلبة لمتابعة سباق السعودية لفورمولا – 1.

يُذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حضر اليوم انطلاق سباق فورمولا1.

ويُختتم غدا الإثنين، على حلبة كورنيش جدة الحدث المرتقب (سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1). وحجز البريطاني «لويس هاميلتون»، سائق فريق مرسيدس، مركز الانطلاق الأول في سباق اليوم.

ولي العهد
سيلفي
سباق فورمولا1

التعليقات

ريم
ريم عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
حي هالشوف

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أحدث التعليقات

ريم
وش ستايل ليدي قاقا ذا من كثر الدراهم والله
ريم
حي هالشوف
لأحول ولاقوة الا بالله
صدقوني مايوقع للهلال وهو شاف ركنية حقتهم بنصف نهائي الاسيويه شريف ماينزل نفسه لشبهات
ابو محمد
بئس البضاعة..
زعيم اااسيا
لااحد يقسو على اعلام النصر وجودهم في الساحه رياضيه مطلب لترفية عن النفس تخيل بعد ماتحتفل بحصول الهلال على كاس اسيا وتحضير لاجل كاس...

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