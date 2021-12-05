تطورات جديدة بشأن التحقيق مع عمر كمال بعد حفله الأخير في موسم الرياض 

القاهرة (صدى):
كشف متحدث نقابة المهن الموسيقية، طارق مرتضى، عن سقوط التهم المنسوبة لمطرب المهرجانات المصري عمر كمال، بعد التحقيق معه على خلفية إساءته لمصر بسبب حفله الآخير في المملكة.
وأوضح طارق مرتضى، أنه قد تم حفظ التحقيق، لافتا إلى حضور نقيب المهن الموسيقية التحقيق مع عمر كمال بنفسه، مبينا أن الجلسة كانت أشبه بمحاولة إرشاد الفنان وتوجيه النصح له"، وفق "فوشيا".
وأشار إلى استماع لجنة التحقيق لدفاع وتوضيح عمر كمال عما أثير حوله من جدل والذي تسبب في غضب الشعب المصري منه بعد تداول تغريدة مسيئة له، موضحا أن النقابة حذرته من القيام بأي تصرف أو سلوك غير مقبول.