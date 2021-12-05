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تطورات جديدة بشأن التحقيق مع عمر كمال بعد حفله الأخير في موسم الرياض 

منذ 6 ساعات
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تطورات جديدة بشأن التحقيق مع عمر كمال بعد حفله الأخير في موسم الرياض 

القاهرة (صدى):
كشف متحدث نقابة المهن الموسيقية، طارق مرتضى، عن سقوط التهم المنسوبة لمطرب المهرجانات المصري عمر كمال، بعد التحقيق معه على خلفية إساءته لمصر بسبب حفله الآخير في المملكة.

وأوضح طارق مرتضى، أنه قد تم حفظ التحقيق، لافتا إلى حضور نقيب المهن الموسيقية التحقيق مع عمر كمال بنفسه، مبينا أن الجلسة كانت أشبه بمحاولة إرشاد الفنان وتوجيه النصح له"، وفق "فوشيا".

وأشار إلى استماع لجنة التحقيق لدفاع وتوضيح عمر كمال عما أثير حوله من جدل والذي تسبب في غضب الشعب المصري منه بعد تداول تغريدة مسيئة له، موضحا أن النقابة حذرته من القيام بأي تصرف أو سلوك غير مقبول.

 

 

التحقيق
المهرجانات
نقابة المهن الموسيقية
عمر كمال
طارق مرتضى

التعليقات

اللل
اللل عدد التعليقات : 621
منذ ساعة
لو شيخ في خطبه او محاضرة واخطاء كانوا اقاموا الدنيا عليه واتهموه
لكن فنانه او راقصه واجرم في حق الله او الرسول او الدولة لاسقطوا التهم عنه واوجدو له المبررات

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أحدث التعليقات

محمد ابو إياد
مقال جميل شكرا
انا
بيرجعوه لانه متحكم فيهم واضح من الاول فيلم ومسرحيه ومسلسل كله عشان يشغله جمهورهم لانهم كانو غاضبين حركات معروفه
اللل
لو شيخ في خطبه او محاضرة واخطاء كانوا اقاموا الدنيا عليه واتهموه لكن فنانه او راقصه واجرم في حق الله او الرسول او الدولة...
ابو شبيب
تفاهات وسخافات وجمعة على قلة أدب وحيا
زعيم الطواقي
الطاقيه واسعه

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