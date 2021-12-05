بالفيديو.. ردة فعل عفوية للأمير محمد بن سلمان خلال ترحيب الجمهور به في سباق "فورمولا1"

ماجد محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو رد فعل عفوي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أحد الجماهير أثناء تفقده سباق "فورمولا1" برفقة عدد من القائمين على السباق .
وبين فيديو قيام أحد الأشخاص من الجماهير بتحية الأمير محمد بن سلمان ، ليقف ولي العهد ويشير إليه، هو والجماهير التي بادلته التحية.
كما رحبت جموع من الجماهير الحاضرة لمشاهدة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، بكورنيش جدة، بولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله لحلبة السباق.
ومن المقرر أن ينطلق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، وسط منافسة شرسة بين البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس والهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل، من أجل الفوز بالسباق قبل الأخير في الموسم ومحاولة حسم اللقب أو الاقتراب منه على الأقل، قبل الجولة الختامية التي ستقام الأسبوع المقبل.