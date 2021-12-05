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لقطات نادرة لزيارة الملك فيصل والأمير سلطان رحمهم الله الى لندن عام 1967م
منذ 13 ساعة
2056
1
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التعليقات
بلسم الروح
عدد التعليقات : 729
منذ ساعة
الله يرحمهم ويغفر لهم ولجميع موتى المسلمين .
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أحدث التعليقات
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اوكي
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ههههههههههههههههههههههههههههه اطلبي منه يشيل الغتره لتظهر الصنادح
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