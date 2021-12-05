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النصر يوقع رسميًا مع "روسو"

منذ ساعة
2258
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النصر يوقع رسميًا مع "روسو"

طلال الغامدي (صدى):

وقعت إدارة نادي النصر اتفاقا مع المدرب الأرجنتيني ميغيل انخل روسو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان ميغيل روسو قد حقق في آخر محطاته التدريبية مع بوكاجونيور الأرجنتيني بطولتي الدوري مرتين على التوالي لموسم 2019، وموسم 2020، والتي تم تسميتها بكأس دييقو مارادونا.

الجدير بالذكر أنه حقق بطولة الدوري الكولمبي مع نادي مليونير الكولمبي موسم 2017 ثم كأس السوبر عام 2018. إضافة إلى تحقيقه عدد من الإنجازات الأخرى منها بطولة الدوري الأرجنتيني مع نادي فيليز سارسفيلد.

نادي النصر
النصر
كرة القدم
ميغيل انخل روسو

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3217
منذ 33 دقيقة
،، الآسيوية صعبة قوية،،

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
،، الآسيوية صعبة قوية،،
ع. س. ع
،، الآسيوية صعبة قوية،،
السيف
زمن الطيبين كان يقول لي السيارة ممتاز 😂😂😂😂
Sam67
اللي مسمى نفسه الرمز يبي يهرب من كلمه الترشيح حط كلمه (مفاضله) 😂😂😂 والله الفقراويه فله. وجودهم نعمه للتسليه والضحك من الهموم اليوميه
عبدالله
كيف تريدون المجتمع الدولي يصنهم منظمة إرهابية والامم المتحدة هي من تساندهم وحتى لو صنفوهم لن يعملوا لهم شيء حزب اللات ارهابي ولم يعمل...

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