النصر يوقع رسميًا مع "روسو"

طلال الغامدي (صدى):
وقعت إدارة نادي النصر اتفاقا مع المدرب الأرجنتيني ميغيل انخل روسو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.
وكان ميغيل روسو قد حقق في آخر محطاته التدريبية مع بوكاجونيور الأرجنتيني بطولتي الدوري مرتين على التوالي لموسم 2019، وموسم 2020، والتي تم تسميتها بكأس دييقو مارادونا.
الجدير بالذكر أنه حقق بطولة الدوري الكولمبي مع نادي مليونير الكولمبي موسم 2017 ثم كأس السوبر عام 2018. إضافة إلى تحقيقه عدد من الإنجازات الأخرى منها بطولة الدوري الأرجنتيني مع نادي فيليز سارسفيلد.