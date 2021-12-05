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ألزم ما عليها نفسها

منذ 15 ساعة
2495
1

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55707
منذ 44 دقيقة
اوكي لا تعملي علاقه معهم

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أحدث التعليقات

مجرد زائر
وبعد اربع جولات اول من يقلب الشعلان من احضر هذا المدرب الفاشله والسباك وووووو الخ ههههههههههههه يا اخي اعلام النصر تحفه بالشهر يغير رأيه...
ع. س. ع
مثل ما لم نتفاجأ عند احضارك الخرقة للاستديو وتدعي أنها بطولة هذة طباعكم وعوايدكم أيها الفقراوية،،،، الآسيوية صعبة قوية
عبدالله بن محمد العطوي
الجبل ليس في ضباء الجبل اسمه طويل العقبان ويبعد 20كلم فقط عن تبوك على طريق تبوك ضباء في وادي العويند
عبدالله بن محمد العطوي
الجبل ليس في ضباء الجبل اسمه طويل العقبان ويبعد 20كلم فقط عن تبوك على طريق تبوك ضباء في وادي العويند
ابوالعرب
جزاهم الله خير

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