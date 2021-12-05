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مصري يصلي داخل السيارة

منذ 5 ساعات
1280
1

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15072
منذ ساعة
جزاه الله خير،
ولكن كان بالإمكان أفضل مما كان،

وأتوقع السيارة بتلف وتغير إتجاهها، وعندها يتغير إتجاه القبلة..

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رااايق
هههههههههههههههه **
رااايق
خلاص يلبس لكم فانيله وسروال *!! ههههههههههههه
نجاة محمد
تستاهل دينا
واضح ***وصريح
ي بندق ماصنعها الصانع التالي من دقة المرك نحال خشايبها عطو الطويله عريب الجد والخالي وابن الردي لا تخلونه يزول بها بيدي قرار تكف...
سارة
الحنيني خبزة بر و تمر و سمن برى

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