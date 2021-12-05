الدويش يكشف عن شرط غريب لعودة حمدالله للنصر مجددا

طلال الغامدي (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي محمد الدويش، عن شرط غريب لعودة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله للنصر بعد رحيله.
وقال محمد الدويش:"قد يعود حمدالله ويُكمل عقده لو اعترف خطيًا بمافعل واعتذر عنه وتعهّد لجمهور النصر وليس للإدارة بأنْ يخضع لنظام النادي ويحترم مسؤولية ومدربه وزملائه".
وتابع:" لو فعل هذا وعاد هل يفي ويلتزم ؟ رأيي يخالف هذا التوجه ولكنني سأحترمه إنْ حدث".
وكانت إدارة نادي النصر أعلنت عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، موضحة أن إنهاء التعاقد تم بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.