مستشار تربوي: طلاب الابتدائي ستنقصهم بعض المهارات في المستقبل

الرياض (صدى):
قال المستشار التربوي والتعليمي، عبداللطيف الحمادي، إن طلاب المرحلة الابتدائية سوف تنقصهم بعض المهارات في المستقبل بسبب التعليم عن بعد.
وأضاف أن التعليم الحضوريعد الأفضل لأنه يُكسب الأطفال مهارات القراءة والكتابة بشكل أفضل مقارنة بالتعليم عن بعد، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".
وأشار إلى أن مهارات الكتابة والقراءة تحتاج لتواصل ووجود أكبر للمعلم مع الطالب، داعيًا وزارة التعليم لإعادة النظر في قرار التعليم عن بعد للمرحلة الابتدائية، والتوجيه بأن يكون التعليم لهم حضوريا مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.