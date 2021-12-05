منافسة بين ثنائي الهلال والنصر على لقب "أفضل ظهير" في آسيا

ماجد محمد (صدى):
أوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة اللاعبين المرشحين للقب "أفضل ظهير أيمن" في دوري أبطال آسيا 2021.
ويتنافس كل من محمد البريك "الهلال"، سلطان الغنام "النصر"، كازويا مياهارا "ناجويا جرامبوس"، مانوتشير سافاروف "الاستقلال" على أفضل ظهير.
وتضمن تقرير الاتحاد الآسيوي عن البريك والغنام كالآتي..
"محمد البريك - الهلال"
- 4 تمريرات حاسمة (المركز الأول بين المدافعين)
- 10 تمريرات عرضية ناجحة من اللعب المفتوح (المركز الأول بالتشارك بين المدافعين)
- قطع الكرة 25 مرة (المركز الثاني بين المدافعين)
كان محمد البريك مرشحاً دائماً ضمن التشكيلة المثالية في البطولة منذ ظهوره لأول مرة في دوري أبطال آسيا، حيث تمثل نسخة 2021 ظهوره الثالث في النهائي خلال خمس سنوات.
"سلطان الغنام - النصر"
- الحيازة الناجحة على الكرة في الثلث الدفاعي 36 مرة (المركز الثاني بين المدافعين)
- قطع الكرة 22 مرة (المركز الثالث بين المدافعين)
- صنع 10 فرص (المركز الثالث بين المدافعين)
قدم سلطان الغنام سلسلة من العروض الممتازة في الجهة اليمنى للسنة الثانية على التوالي حيث عاد النصر إلى الدور قبل النهائي قبل أن يتم إقصائه مرة أخرى.
وقام الظهير الهجومي بصنع 10 فرص لزملائه في الفريق، حيث أثبت مرة أخرى أنه يمثل تهديداً كبيراً في الأمام، في حين أن عدد المرات التي استعاد فيها الاستحواذ على الكرة ونجح في قطعها كانت من بين أعلى المدافعين في البطولة."