بالصور .. كواليس لقاء وزير التعليم بنظيره الباكستاني

الرياض (صدى):
بحث وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، بوزير التعليم الاتحادي والتدريب المهني الباكستاني شفقت محمود؛ أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
وتناول اللقاء تبادل الخبرات والبرامج التعليمية بين البلدين، فضلا عن مناقشة تعليم اللغة العربية في المدارس الحكومية في باكستان، والاستفادة من تجارب المملكة في التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني.
وشمل اللقاء مناقشة سبل تعزيز البحث العلمي والتعاون المشترك بين الجامعات السعودية والباكستانية، وتبادل الخبرات والأفكار والبرامج والمشروعات الداعمة لتحسين جودة التعليم، وتطوير المناهج الدراسية.