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بالصور .. كواليس لقاء وزير التعليم بنظيره الباكستاني

منذ ساعة
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بالصور .. كواليس لقاء وزير التعليم بنظيره الباكستاني

الرياض (صدى):

بحث وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، بوزير التعليم الاتحادي والتدريب المهني الباكستاني شفقت محمود؛ أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول اللقاء تبادل الخبرات والبرامج التعليمية بين البلدين، فضلا عن مناقشة تعليم اللغة العربية في المدارس الحكومية في باكستان، والاستفادة من تجارب المملكة في التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني.

وشمل اللقاء مناقشة سبل تعزيز البحث العلمي والتعاون المشترك بين الجامعات السعودية والباكستانية، وتبادل الخبرات والأفكار والبرامج والمشروعات الداعمة لتحسين جودة التعليم، وتطوير المناهج الدراسية.

التعليم
وزير التعليم
حمد بن محمد آل الشيخ
وزير التعليم الاتحادي والتدريب المهني الباكستاني
مناهج دراسية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18874
منذ 19 دقيقة
الصعق ليس شرطاً أن يكون بالكهرباء والفولت والأمبير والتسلا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18874
منذ 19 دقيقة
الصعق ليس شرطاً أن يكون بالكهرباء والفولت والأمبير والتسلا

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سيف
قالك الحنيني
سيف
قالك الحنيني
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
إهنأ يا عمرو بما افتقدناه فقد تكون أيامك عندنا قريبة رغم بعد وابتعاد أيامنا دوخة بلا دوار على طريقة الختيار
د محمد ماجد بخش
في رواياتي حكايات.. وفي حكايات الناس روايات.. وبين روايات الناس وروايتي افتقداد وظلم مكعب

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