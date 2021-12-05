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حقيقة خلاف داوود حسين وانتصار الشراح

منذ ساعة
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حقيقة خلاف داوود حسين وانتصار الشراح

خالد الظفيري (صدى):
أكد الفنان الكويتي داوود حسين، على عدم وجود أي خلاف بينه وبين الفنانة الراحلة انتصار الشراح، وفق ما تم تداوله مؤخرًا، لافتًا إلى أن عدم تواجدهما معا كان بسبب الحجر الصحي الذي فُرض في عدد من الدول بينها الكويت بعد انتشار فيروس كورونا.

وصرح داوود حسين: "بالتأكيد لا توجد مشاكل بيننا ولقد قدمنا معا مسرحية "سكة سفر" التي حققت نجاحًا كبيرًا، ولو كان هناك أي خلاف بيننا لما شاركت معها في المسرحية"، مضيفًا أن الفنانة الراحلة كانت قد انشغلت فيما بعد بمسرحية "الكبيرة".

وأشار إلى أن في ذات الوقت انشغل هو بأعمال أخرى لكنهما عادا معا من خلال مسرحية "بالغلط"، مبينًا بأن الحياة كانت تسير بشكل طبيعي لكن أزمة كورونا، والإغلاقات التي رافقتها تسببت بابتعادهما.

الكويت
داوود حسين
خلافات
الحجر الصحي
انتصار الشراح
فن ومشاهير

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18874
منذ 18 دقيقة
في رواياتي حكايات..

وفي حكايات الناس روايات..

وبين روايات الناس وروايتي افتقداد وظلم مكعب

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أحدث التعليقات

سيف
قالك الحنيني
سيف
قالك الحنيني
د محمد ماجد بخش
اعصف يا عاصوف واقطف القطوف يا أبا الألوف
د محمد ماجد بخش
إهنأ يا عمرو بما افتقدناه فقد تكون أيامك عندنا قريبة رغم بعد وابتعاد أيامنا دوخة بلا دوار على طريقة الختيار
د محمد ماجد بخش
في رواياتي حكايات.. وفي حكايات الناس روايات.. وبين روايات الناس وروايتي افتقداد وظلم مكعب

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