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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير قطر

منذ ساعتين
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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير قطر

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وقام بتسليم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقبال سمو أمير دولة قطر له في مكتبه بالديوان الأميري اليوم.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، لسمو أمير دولة قطر، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته حمل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

قطر
خادم الحرمين الشريفين
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رسالة خطية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18874
منذ 24 دقيقة
وبعيدا بعيدا جدا عن الساسة والسياسية

الألم ليس له وطن يذكر ليُلامْ ويتوقف

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سيف
قالك الحنيني
سيف
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في رواياتي حكايات.. وفي حكايات الناس روايات.. وبين روايات الناس وروايتي افتقداد وظلم مكعب

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