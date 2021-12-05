بالفيديو.. يوسف خميس: النصر لا يزال مرشحًا للفوز بالدوري

ماجد محمد (صدى):
قال اللاعب الدولي السابق يوسف خميس، إن فريق النصر لا يزال مرشحاً للمنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.
وأوضح يوسف خميس، أن دائرة المنافسة على بطولة الدولة اتسعت هذا الموسم وشملت إلى جانب الهلال فريقي الاتحاد والشباب، وكذلك النصر أيضاً، بحسب برنامج "المنتصف"، على قناة "الإخبارية".
وأشار إلى أن عودة النصر للمنافسة على البطولة هذا الموسم ترتبط بمدى قدرة الفريق على تحسين الأمور وتجاوز المشاكل التي يمر بها، خاصة أن لديه القدرة والمقومات التي تؤهله للمنافسة.
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