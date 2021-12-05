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بالفيديو.. يوسف خميس: النصر لا يزال مرشحًا للفوز بالدوري

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. يوسف خميس: النصر لا يزال مرشحًا للفوز بالدوري

ماجد محمد (صدى):
قال اللاعب الدولي السابق يوسف خميس، إن فريق النصر لا يزال مرشحاً للمنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأوضح يوسف خميس، أن دائرة المنافسة على بطولة الدولة اتسعت هذا الموسم وشملت إلى جانب الهلال فريقي الاتحاد والشباب، وكذلك النصر أيضاً، بحسب برنامج "المنتصف"، على قناة "الإخبارية".

وأشار إلى أن عودة النصر للمنافسة على البطولة هذا الموسم ترتبط بمدى قدرة الفريق على تحسين الأمور وتجاوز المشاكل التي يمر بها، خاصة أن لديه القدرة والمقومات التي تؤهله للمنافسة.

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النصر
يوسف خميس
دوري المحترفين
لقب الدوري

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3214
منذ دقيقتين
قل والله

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أحدث التعليقات

بومشاري
نصيب الفرد من الدخل الناتج الاجمالي منخفض معدل التضخم مرتفع معدل التوظيف منخفض جميعها توفرت عندنا يساوي زيادة الفقر
ابو ريان
كم انت مسكين ايه المعلم ولو تعطيهم كل الراتب ما راح يفيد حتى علاوتك راح يأخذونها عليك وعلى أطفالك فلا تجتهد لانك في النهاية...
خان
اكلنا الخابور الله يستر علينا بس 😂😂😂
ع. س. ع
دائماً وأبداً الفقراوية يغطون فشلهم بالكذب مثلاً يقول انا العالمي طيب يا عالمي يعني انت افظل من ريال مدريد،، يقول لا حققنا كأس العالم...
ع. س. ع
قل والله

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