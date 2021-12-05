علاقة خروج مياه من العادم بمشاكل المحرك

أميرة خالد (صدى):
يكتشف قائدي السيارات أحياناً في فصل الشتاء خروج مياه من العادم خاصة عند تشغيل السيارة صباحاً، وهو الأمر الذي يسبب إزعاج كبير لبعض السائقين لعدم درايتهم لأسباب حدوث هذه الظاهرة.
وأوضح الخبراء أن نظام العادم (الشكمان) من الأنظمة الهامة جداً في السيارة والتي تساعد على عمل المحرك بكفاءة تامة، حيث ينتج المحرك الكثير من الغازات عند أتمام عملية حرق الوقود، ويقوم نظام العادم بطردها خارج المحرك بعد معالجتها والتقليل من أثرها الملوّث للبيئة.
وأشار الخبراء، إلى إن خروج المياه من أنبوب العادم يرجع إلى عدة أسباب، منها تكثف المياه؛ فعندما يقوم محرك السيارة بعملية الاحتراق الداخلي اللازمة لعملية التشغيل، تتشكل مجموعة من الغازات مثل بخار الماء والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون، وعند إيقاف تشغيل المحرك يتكاثف هذا البخار داخل أنابيب العادم ليخرج صباح اليوم التالي كقطرات مياه، لكنها تتوقف خلال دقيقتين بمجرد أن يتم تسخين السيارة.
ويولد المحرك أقصى درجات الحرارة عند تشغيل السيارة لأول مرة في الصباح، ويؤدي ذلك إلى خلق بخار المياه إذا كانت درجة الحرارة في الخارج باردة، ونتيجةً لذلك تخرج قطرات المياه من العادم لبضع دقائق ثم تتوقف، بينما يوجد في نظام العادم جزء هام يسمى المحول الحفاز/ catalytic converter، وهو يعمل على تحويل الغازات السامة الناتجة عن الاحتراق داخل المحرك إلى انبعاثات أقل ضرراً مثل الماء والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون.