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طرق اكتشاف كاميرات المراقبة داخل الفنادق وغرف تغيير الملابس

منذ 9 ساعات
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طرق اكتشاف كاميرات المراقبة داخل الفنادق وغرف تغيير الملابس

وكالات (صدى):
تثير الكاميرات المخفية في الفنادق أو غرف تغيير الملابس، مخاوف الكثيرين، نظرًا لكونه يحدد الحرية ويتسبب في قلق الزبائن من احتمالات استخدامها بشكل غير لائق.

ويمكن اكتشاف تلك الكاميرات من خلال مراقبة المكان في إضاءة النهار، وانظر إلى الأشياء الموضوعة بشكل غريب، وتذكر دائمًا أن الكاميرا تحتاج إلى أن تكون في مكان جيد من الغرفة حتى تستطيع التقاط الفيديو، لذلك ستجدها دون عوائق أو شيء أمامها.

ومن الممكن أن تركز جيدًا على الأسلاك التي يبدو أنها لا تنتمي إلى المعدات المتصلة بها، أو منافذ الطاقة أو المحولات الموصولة بدون سبب واضح، كل هذه الأشياء موضع شك، وتحقق مما إذا كانت جميع العناصر موجودة في الأماكن المخصصة لها وما إذا كانت تعمل بشكل صحيح.

وأوضح خبراء، أنه تُصدر الكاميرات ضوضاء منخفضة عند الاتصال، تحقق مما إذا كان يمكنك سماع أي شيء بشكل عام أثناء التحرك، وأيضًا انتبه بشكل خاص في مناطق مثل الحمامات، أو بالقرب من السرير، فيما في غرف تغيير الملابس، اختبر دائمًا المرايا بحيلة بسيطة: المس المرآة بإصبع واحد ولاحظ ما إذا كانت هناك فجوة بين إصبعك وانعكاسها.

وفي المرآة العادية، توجد فجوة طبيعية، لكن في المرآة التي من خلفها كاميرا، يظهر الانعكاس ثنائي الاتجاه وبه فجوة كبيرة، كما يجب البحث في ساعات الحائط والأقلام وصناديق المناديل والكتب والرفوف وحوامل مجفف الشعر والدمى، والنباتات (بين الأوراق) والمزهريات شائعة أيضًا، تمامًا مثل وسائد الأريكة وخطافات الملابس وأسطح الطاولات وزخارف الجدران، وفي حال كنت غير متأكد قم بإلقاء ضوء ساطع عليه مباشرة. إذا كانت كاميرا، فإنها ستعكس ضوءًا أزرق عندما تفعل ذلك.

 

كاميرات مراقبة
كاميرا مخفية
فنادق
غرف تغيير الملابس

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 313
منذ ساعة
السكن في القرى بين الخضره اجمل وارخص وانظف من الفنادق

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