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بالصور.. معلم يقدم جوائز نقدية لطلابه المتميزين على حسابه الشخصي بالرياض

منذ 3 ساعات
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بالصور.. معلم يقدم جوائز نقدية لطلابه المتميزين على حسابه الشخصي بالرياض

الرياض (صدى):
قدم معلم مادة الدراسات الإسلامية في مدرسة ابن خزيمة الابتدائية بالرياض، الأستاذ بدر سليمان العيسى، جوائز نقدية قيمة من حسابة الشخصي لطلابه المتميزين في الصف السادس.

وبلغ مجموع الجوائز النقدية 1000 ريال تم توزيعها على الطلاب الخمس الأوائل في نهاية الفصل الدراسي الأول بحضور وتشجيع من مدير المدرسة.

وعبر أولياء أمور الطلاب عن شكرهم وتقديرهم لتلك المبادرة المتميزة والتي ساهمت في تميز أبنائهم وحصولهم على اعلى الدرجات، فيما التزم الأستاذ بدر بتقديم 3000 ريال من حساب الشخصي للعام الدراسي لطلابه بواقع 1000 ريال في كل فصل دراسي.

الرياض
معلم
طلاب
دراسات إسلامية
جوائز نقدية حسابه الشخصي
الأوائل

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 4840
منذ ساعة
حلووووووووه الصورة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18874
منذ 23 دقيقة
كلمة من عندي : لعندكم

أقسى أنواع التشريد يكون محليا ً ..

دمتم جميعاً بلا أوجاع

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أحدث التعليقات

سيف
قالك الحنيني
سيف
قالك الحنيني
د محمد ماجد بخش
اعصف يا عاصوف واقطف القطوف يا أبا الألوف
د محمد ماجد بخش
إهنأ يا عمرو بما افتقدناه فقد تكون أيامك عندنا قريبة رغم بعد وابتعاد أيامنا دوخة بلا دوار على طريقة الختيار
د محمد ماجد بخش
في رواياتي حكايات.. وفي حكايات الناس روايات.. وبين روايات الناس وروايتي افتقداد وظلم مكعب

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