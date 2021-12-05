بالصور.. معلم يقدم جوائز نقدية لطلابه المتميزين على حسابه الشخصي بالرياض

الرياض (صدى):
قدم معلم مادة الدراسات الإسلامية في مدرسة ابن خزيمة الابتدائية بالرياض، الأستاذ بدر سليمان العيسى، جوائز نقدية قيمة من حسابة الشخصي لطلابه المتميزين في الصف السادس.
وبلغ مجموع الجوائز النقدية 1000 ريال تم توزيعها على الطلاب الخمس الأوائل في نهاية الفصل الدراسي الأول بحضور وتشجيع من مدير المدرسة.
وعبر أولياء أمور الطلاب عن شكرهم وتقديرهم لتلك المبادرة المتميزة والتي ساهمت في تميز أبنائهم وحصولهم على اعلى الدرجات، فيما التزم الأستاذ بدر بتقديم 3000 ريال من حساب الشخصي للعام الدراسي لطلابه بواقع 1000 ريال في كل فصل دراسي.