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الملكة إليزابيث تطرد موظفة حمالات الصدر لسبب غريب

منذ ساعتين
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الملكة إليزابيث تطرد موظفة حمالات الصدر لسبب غريب

لندن (صدى):
كشفت جون كينتو الموظفة المكلفة بقياس حمالات الصدر في القصر الملكي البريطاني، أن الملكة إليزابيث الثانية طردتها من وظيفتها بسبب بعض الأسرار الخاصة بهم.

وأوضحت "كينتو" أنها كانت مكلفة بقياس حمّالات الصدر للملكة إليزابيث الثانية لصالح شركة Rigby & Pelle وهي شركة ملابس داخلية فاخرة تعاملت بشكل خاص مع العائلة الملكية منذ عام 1960 قبل انتهاء عقدها عام 2018.

وقالت "كينتون" في سيرتها الذاتية أن الملكة وقفت ذات يوم نصف عارية أمام كلبها؛ وهو الأمر الذي تسبب في انتهاء عقد شركة Rigby & Peller في تلك السنة.

ولم يلاقي الكتاب إعجاب القصر الملكي لتحدثه عن فترة عمل "كينتو" في القصر الملكي والتي كشفت فيه عدد من الأسرار عنه.

 

السيرة الذاتية
الملكة إليزابيث
حمالة الصدر
القصر الملكي
الأسرة الملكية البريطانية
أسرار القصر الملكي البريطاني

التعليقات

سردار
سردار عدد التعليقات : 493
منذ 27 دقيقة
هالعجوز هذي مازال عندها صدر
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 2
منذ 8 دقائق
يعني كانت الملكة لابسة بدون هدوم😂😂

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أحدث التعليقات

عبدالله
هذه الفزعة وإلا بلاش😂😂😂
أبو الوليد
شواطئ الخبر مليانه مثلها على الفاضي ما حصلنا مكان نجلس
عبدالله
يعني كانت الملكة لابسة بدون هدوم😂😂
ابوبدر
حنا شعب سهرنجي. هذا اللي خلانا نتخلف عن ركب التطور السهر والاكل وبس. ولو نمنا بدري وصحينا بدري واشتغلنا بالاضافة الى الموارد الطبيعية والنفط...
ع. س. ع
أجل ينطبق عليكم المثل اللي يقول،، حمار الزبيب،، اللي محمل باكياس الزبيب ولا يأكل منة شيء أجل انتم من أوصل الكرة الآسيوية للعالمية ومع...

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