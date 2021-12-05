الملكة إليزابيث تطرد موظفة حمالات الصدر لسبب غريب

لندن (صدى):
كشفت جون كينتو الموظفة المكلفة بقياس حمالات الصدر في القصر الملكي البريطاني، أن الملكة إليزابيث الثانية طردتها من وظيفتها بسبب بعض الأسرار الخاصة بهم.
وأوضحت "كينتو" أنها كانت مكلفة بقياس حمّالات الصدر للملكة إليزابيث الثانية لصالح شركة Rigby & Pelle وهي شركة ملابس داخلية فاخرة تعاملت بشكل خاص مع العائلة الملكية منذ عام 1960 قبل انتهاء عقدها عام 2018.
وقالت "كينتون" في سيرتها الذاتية أن الملكة وقفت ذات يوم نصف عارية أمام كلبها؛ وهو الأمر الذي تسبب في انتهاء عقد شركة Rigby & Peller في تلك السنة.
ولم يلاقي الكتاب إعجاب القصر الملكي لتحدثه عن فترة عمل "كينتو" في القصر الملكي والتي كشفت فيه عدد من الأسرار عنه.