بالفيديو.. ‏طارق التايب يكشف سبب أفضلية "كورنادو" عن "بيريرا"

ماجد محمد (صدى):
كشف لاعب نادي الهلال السابق، الليبي طارق التايب، سبب أفضلية محترف الاتحاد، البرازيلي إيغور كورنادو عن لاعب الهلال مواطنه البرازيلي ماتيوس بيريرا.
وقال طارق التايب، أن كورنادو تشعر أنه "صانع ألعاب" ويقوم بخلق الفرص وعرضيات وتمريرات بينية والكرات الثابتة صنع منها أهداف الفريق، بينما بيريرا يجيد اللعب على الأطراف فقط.
وأوضح محترف الهلال السابق، أنه يأتي بعد كورنادو بانيغا الذي لا يعد صانع ألعاب، بينما كورنادو هو أفضل صانع ألعاب في دوري المحترفين بالوقت الحالي، بحسب برنامج "كورة" على قناة "روتانا خليجية".