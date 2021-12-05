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بالفيديو.. ‏طارق التايب يكشف سبب أفضلية "كورنادو" عن "بيريرا"

منذ ساعة
1598
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بالفيديو.. ‏طارق التايب يكشف سبب أفضلية "كورنادو" عن "بيريرا"

ماجد محمد (صدى):
كشف لاعب نادي الهلال السابق، الليبي طارق التايب، سبب أفضلية محترف الاتحاد، البرازيلي إيغور كورنادو عن لاعب الهلال مواطنه البرازيلي ماتيوس بيريرا.

وقال طارق التايب، أن كورنادو تشعر أنه "صانع ألعاب" ويقوم بخلق الفرص وعرضيات وتمريرات بينية والكرات الثابتة صنع منها أهداف الفريق، بينما بيريرا يجيد اللعب على الأطراف فقط.

وأوضح محترف الهلال السابق، أنه يأتي بعد كورنادو بانيغا الذي لا يعد صانع ألعاب، بينما كورنادو هو أفضل صانع ألعاب في دوري المحترفين بالوقت الحالي، بحسب برنامج "كورة" على قناة "روتانا خليجية".

الهلال
الاتحاد
دوري المحترفين
طارق التايب
بيريرا
كورنادو

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 892
منذ 34 دقيقة
صحيح بزاف

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أحدث التعليقات

رااايق
هذه الأمراض النفسية وما تسوي كله بسبب الحقد على النصر ***!!! يتذكر شيئ من قبل 20 سنه ***!!!! هههههههههههههههه
اللل
الشتإ في البر وشبة النار وهرفي صغير اما الخرابيط هاذي ماهي لنا
محمد
حلو
4everx2
معاد هذا الخبر اعتقد انه مقلب منهم لجلب الشهرة او استعطاف الناس بأعطائهم الأموال فقط.
4everx2
الحقيقه قد جربته رائع مجرد وضع القهوة على فروة الرأس وتدليك فروة الراس قبل غسل الشعر بربع ساعه ثم غسل الشعر فقط بالماء الدافئ...

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