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بالفيديو.. زوجان أصحاب مشروع متميز للجلسات الخارجية الشتوية

منذ ساعة
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بالفيديو.. زوجان أصحاب مشروع متميز للجلسات الخارجية الشتوية

الرياض (صدى):
نجحت أمل القحطاني وزجها مسفر القحطاني في إنشاء مشروع مميز للجلسات الخارجية الشتوية من أجل المناسبات العائلية ليصبح من أكثر المشاريع تميزًا وذات بصمة مميزة.

ومن جانبها، قالت "أمل" عن الفكرة: "بدأت الفكرة معايا لما كنت أبحث مكان أبحث فيه عن خصوصية أعمل فيه حفلاتي لما كنت أفكر إني أجهز بنفسي المكان كان ياخد مني وقت وقلت ليش ما أنا اسويها ومكان أشارك فيه الجميع وهم يشاركوني".

وتابعت: " أحب الخصوصية والرومانسية والأجواء الهادئة واعتمدت على الاستايل الريفي والخشب لأنه بسيط وبسيطة الأجواء الريفية ودعمي الأساسي هو جوزي خاصة أن المشروع كان متعب جدًا وكنت أفكر أعمل جلسة واحدة بس لكن تفاجأت باقدام كبير من المتابعين"، بحسب برنامج "صباح السعودية".

فيما أعرب الزوج مسفر القحطاني عن مشاركته لزوجته في المشروع مؤكدًا أن المشروع كان فكرتها وأنها دعمها وساعدها من أجل تنفيذه مؤكدًا على ضرورة تشجيع السيدات في إنشاء مشاريعهم الخاصة.

 

الجلسات
الجلسات الشتوية
مسفر القحطاني
المشاريع الخاصة
المناسبات العائلية

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 802
منذ 33 دقيقة
الله يوفقهم تعجبني هالافكار واتمنى لهما النجاح وارجوا ان تكون الاسعار بالمعقول وبمتناول الجميع
شفت زي هالمشروع في ينبع يجهزون لك الجلسه الرومنسية والكراسي على البحر
اللل
اللل عدد التعليقات : 620
منذ 3 دقائق
الشتإ في البر وشبة النار وهرفي صغير اما الخرابيط هاذي ماهي لنا

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أحدث التعليقات

رااايق
هذه الأمراض النفسية وما تسوي كله بسبب الحقد على النصر ***!!! يتذكر شيئ من قبل 20 سنه ***!!!! هههههههههههههههه
اللل
الشتإ في البر وشبة النار وهرفي صغير اما الخرابيط هاذي ماهي لنا
محمد
حلو
4everx2
معاد هذا الخبر اعتقد انه مقلب منهم لجلب الشهرة او استعطاف الناس بأعطائهم الأموال فقط.
4everx2
الحقيقه قد جربته رائع مجرد وضع القهوة على فروة الرأس وتدليك فروة الراس قبل غسل الشعر بربع ساعه ثم غسل الشعر فقط بالماء الدافئ...

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