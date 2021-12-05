بالفيديو.. زوجان أصحاب مشروع متميز للجلسات الخارجية الشتوية

الرياض (صدى):
نجحت أمل القحطاني وزجها مسفر القحطاني في إنشاء مشروع مميز للجلسات الخارجية الشتوية من أجل المناسبات العائلية ليصبح من أكثر المشاريع تميزًا وذات بصمة مميزة.
ومن جانبها، قالت "أمل" عن الفكرة: "بدأت الفكرة معايا لما كنت أبحث مكان أبحث فيه عن خصوصية أعمل فيه حفلاتي لما كنت أفكر إني أجهز بنفسي المكان كان ياخد مني وقت وقلت ليش ما أنا اسويها ومكان أشارك فيه الجميع وهم يشاركوني".
وتابعت: " أحب الخصوصية والرومانسية والأجواء الهادئة واعتمدت على الاستايل الريفي والخشب لأنه بسيط وبسيطة الأجواء الريفية ودعمي الأساسي هو جوزي خاصة أن المشروع كان متعب جدًا وكنت أفكر أعمل جلسة واحدة بس لكن تفاجأت باقدام كبير من المتابعين"، بحسب برنامج "صباح السعودية".
فيما أعرب الزوج مسفر القحطاني عن مشاركته لزوجته في المشروع مؤكدًا أن المشروع كان فكرتها وأنها دعمها وساعدها من أجل تنفيذه مؤكدًا على ضرورة تشجيع السيدات في إنشاء مشاريعهم الخاصة.