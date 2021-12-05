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انخفاض التمويل العقاري المقدم للأفراد من المصارف

منذ ساعة
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انخفاض التمويل العقاري المقدم للأفراد من المصارف

الرياض (صدى):
كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، عن تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 11.79 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2021 بانخفاض قدره 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وانخفضت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 465 مليون ريال مقارنة بشهر سبتمبر 2021.

واستحوذ التمويل المقدم لـ"الفلل السكنية" على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال أكتوبر الماضي بقيمة 9.15 مليار ريال وبنسبة 78%.

وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ2.27 مليار ريال ثم الأراضي بـ376 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أكتوبر 2021 نحو 23.9 ألف عقد، بانخفاض قدره 6% عن نفس الفترة من العام الماضي.

 

التمويل العقاري
البنوك
التمويل
ساما
المصارف
الشقق السكنية
البنك المركزي السعودي

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4095
منذ ساعة
كيف تبغى تعطي الناس تمويل وانت سامح للشركات والبنوك يحطون كل المواطنين في سمة. هذا هو السبب الحقيقي.

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أحدث التعليقات

رااايق
هذه الأمراض النفسية وما تسوي كله بسبب الحقد على النصر ***!!! يتذكر شيئ من قبل 20 سنه ***!!!! هههههههههههههههه
اللل
الشتإ في البر وشبة النار وهرفي صغير اما الخرابيط هاذي ماهي لنا
محمد
حلو
4everx2
معاد هذا الخبر اعتقد انه مقلب منهم لجلب الشهرة او استعطاف الناس بأعطائهم الأموال فقط.
4everx2
الحقيقه قد جربته رائع مجرد وضع القهوة على فروة الرأس وتدليك فروة الراس قبل غسل الشعر بربع ساعه ثم غسل الشعر فقط بالماء الدافئ...

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