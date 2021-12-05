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"الكافيين" الحل المثالي لمشكلة تساقط الشعر

منذ ساعتين
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"الكافيين" الحل المثالي لمشكلة تساقط الشعر

أميرة خالد (صدى):
تعد مشكلة تساقد الشعر من أبرز المشاكل التي يعاني منها السيدات والرجال خاصة في حالات الصلع الوراثي لدى الجنسين والتي تسبب بتساقط الشعر بكثافة أيضًا.

وفي هذا السياق، أثبتت دراسات أن "الكافيين" يزيد من نمو الشعر ويمنع الثعلبة ومرض الصلع الوراثي للذكور، وذلك لأنه يمنع هرمون التستيرون من أن يقلل من عملية إنتاج جذور الشعر.

ويخترق الكافيين أيضًا بصيلات الشعر ويحسن من وظيفتها، فهذه المادة المريرة الموجودة عادة في الشاي والقهوة والشوكولاتة لم تعد من المواد المسببة للصلع.

كما اختبرت الدراسة آثار الكافيين على بصيلات الشعر الأنثوية، ووجدت أن له تأثيرا معززا للنمو على بصيلات الشعر عند الإناث أيضا.

الكافيين
تساقط الشعر
الثعلبة
الصلع الوراثي
بصيلات الشعر

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7805
منذ 6 دقائق
الحقيقه قد جربته رائع مجرد وضع القهوة على فروة الرأس وتدليك فروة الراس قبل غسل الشعر بربع ساعه ثم غسل الشعر فقط بالماء الدافئ ثم وضع زيت اكليل الجبل مع تدليك فروة الراس يجعل الشعر ينبت البصيلات حتى لو انها فقدت بأذن الله تعالى واسأل الله الشفاء للجميع. دمتم سالمين

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أحدث التعليقات

رااايق
هذه الأمراض النفسية وما تسوي كله بسبب الحقد على النصر ***!!! يتذكر شيئ من قبل 20 سنه ***!!!! هههههههههههههههه
اللل
الشتإ في البر وشبة النار وهرفي صغير اما الخرابيط هاذي ماهي لنا
محمد
حلو
4everx2
معاد هذا الخبر اعتقد انه مقلب منهم لجلب الشهرة او استعطاف الناس بأعطائهم الأموال فقط.
4everx2
الحقيقه قد جربته رائع مجرد وضع القهوة على فروة الرأس وتدليك فروة الراس قبل غسل الشعر بربع ساعه ثم غسل الشعر فقط بالماء الدافئ...

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