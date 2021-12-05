"الكافيين" الحل المثالي لمشكلة تساقط الشعر

أميرة خالد (صدى):
تعد مشكلة تساقد الشعر من أبرز المشاكل التي يعاني منها السيدات والرجال خاصة في حالات الصلع الوراثي لدى الجنسين والتي تسبب بتساقط الشعر بكثافة أيضًا.
وفي هذا السياق، أثبتت دراسات أن "الكافيين" يزيد من نمو الشعر ويمنع الثعلبة ومرض الصلع الوراثي للذكور، وذلك لأنه يمنع هرمون التستيرون من أن يقلل من عملية إنتاج جذور الشعر.
ويخترق الكافيين أيضًا بصيلات الشعر ويحسن من وظيفتها، فهذه المادة المريرة الموجودة عادة في الشاي والقهوة والشوكولاتة لم تعد من المواد المسببة للصلع.
كما اختبرت الدراسة آثار الكافيين على بصيلات الشعر الأنثوية، ووجدت أن له تأثيرا معززا للنمو على بصيلات الشعر عند الإناث أيضا.